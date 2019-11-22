La Kalle Enrique Peñalosa
Enrique Peñalosa
-
Enrique Peñalosa y el sueño que nunca pudo cumplir; algo inesperado
El exalcalde de Bogotá pasó por El Klub de La Kalle y habló sobre el mayor sueño que tuvo y que no pudo cumplir por diferentes circunstancias.
-
Enrique Peñalosa revela detalles inéditos del video en el que sufrió un corrientazo
El hombre reveló los detalles de ese doloroso "ay, ay, ay" y cómo terminó metiendo el dedo en una máquina de choques en vivo para demostrar que, a pesar de los chispazos, sigue con las pilas puestas.
-
Enrique Peñalosa destapa complicada anécdota amorosa: “Por milagro no me dieron un tiro”
El precandidato electoral pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos de su vida personal y sentimental.
-
Peñalosa sufrió descarga eléctrica al posar para foto con ciudadanas: VIDEO
Un video publicado por Enrique Peñalosa muestra el momento en que recibe una descarga al intentar tomarse una foto con dos mujeres. El episodio causó risas y se volvió viral en redes.
-
Enrique Peñalosa pasó por Kallejiando y 'Claudia Loca' aprovechó para corcharlo con preguntas
El precandidato presidencial aprovechó para hablar sobre sus propuestas y defenderse de las preguntas de la alcaldesa de Kallejiando.
-
Enrique Peñalosa, hospitalizado de urgencia tras presentar problemas de salud
El equipo del precandidato presidencial brindó detalles sobre su estado.
-
Peñalosa, criticado tras afirmar que los indígenas olvidan que lo que tienen viene de los impuestos
Según el exalcalde de Bogotá, los indígenas tienen colegios, centros de salud, subsidios de vivienda, de estudio, colegios y hasta carreteras gracias a los impuestos.
-
El trino de Peñalosa sobre el paro nacional por el que lo llamaron "Faryd"
Peñalosa criticó los bloqueos que adelantan los manifestantes en distintas regiones del país, pero el mensaje, según algunos, resultó ser demasiado "obvio"
-
Enrique Peñalosa decreta ley seca en Bogotá
La medida va desde este viernes hasta mediodía del sábado.
-
Le van a echar los PERROS a los colados en TransMilenio, literalmente
Un video de prueba con perros de seguridad en el portal Tunal causo polémica en redes sociales.