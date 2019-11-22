En vivo
La Kalle  / Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa

  • Enrique Peñalosa habla de su sueño pendiente
    Enrique Peñalosa y el sueño que nunca pudo cumplir; algo inesperado
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Enrique Peñalosa y el sueño que nunca pudo cumplir; algo inesperado

    El exalcalde de Bogotá pasó por El Klub de La Kalle y habló sobre el mayor sueño que tuvo y que no pudo cumplir por diferentes circunstancias.

  • Enrique Peñalosa revela detalles inéditos del video en el que sufrió un corrientazo
    Enrique Peñalosa revela detalles inéditos del video en el que sufrió un corrientazo
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Enrique Peñalosa revela detalles inéditos del video en el que sufrió un corrientazo

    El hombre reveló los detalles de ese doloroso "ay, ay, ay" y cómo terminó metiendo el dedo en una máquina de choques en vivo para demostrar que, a pesar de los chispazos, sigue con las pilas puestas.

  • Enrique Peñalosa y su anécdota amororsa
    Enrique Peñalosa sorprendió al contar anécdota amorosa: “Por milagro no me dieron un tiro”
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Enrique Peñalosa destapa complicada anécdota amorosa: “Por milagro no me dieron un tiro”

    El precandidato electoral pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos de su vida personal y sentimental.

  • Peñalosa sufre descarga eléctrica
    Peñalosa sufre descarga eléctrica
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Peñalosa sufrió descarga eléctrica al posar para foto con ciudadanas: VIDEO

    Un video publicado por Enrique Peñalosa muestra el momento en que recibe una descarga al intentar tomarse una foto con dos mujeres. El episodio causó risas y se volvió viral en redes.

  • Thumbnail
    Noticias

    Enrique Peñalosa pasó por Kallejiando y 'Claudia Loca' aprovechó para corcharlo con preguntas

    El precandidato presidencial aprovechó para hablar sobre sus propuestas y defenderse de las preguntas de la alcaldesa de Kallejiando.

  • 1091_Enrique Peñalosa - Foto: AFP
    Enrique Peñalosa - Foto: AFP
    Noticias

    Enrique Peñalosa, hospitalizado de urgencia tras presentar problemas de salud

    El equipo del precandidato presidencial brindó detalles sobre su estado.

  • Enrique Peñalosa
    Peñalosa, criticado tras afirmar que los indígenas olvidan que lo que tienen viene de los impuestos
    /Foto: Twitter enriquepenalosal
    Farándula

    Peñalosa, criticado tras afirmar que los indígenas olvidan que lo que tienen viene de los impuestos

    Según el exalcalde de Bogotá, los indígenas tienen colegios, centros de salud, subsidios de vivienda, de estudio, colegios y hasta carreteras gracias a los impuestos.

  • 1091_Enrique Peñalosa - Foto: AFP
    Enrique Peñalosa - Foto: AFP
    Virales

    El trino de Peñalosa sobre el paro nacional por el que lo llamaron "Faryd"

    Peñalosa criticó los bloqueos que adelantan los manifestantes en distintas regiones del país, pero el mensaje, según algunos, resultó ser demasiado "obvio"

  • 19710_Ley seca / Foto de referencia: Getty Images
    Enrique Peñalosa decreta ley seca en Bogotá
    Ley seca / Foto de referencia: Getty Images
    Noticias

    Enrique Peñalosa decreta ley seca en Bogotá

    La medida va desde este viernes hasta mediodía del sábado.

  • 16143_Foto: La Kalle/ Perros de seguridad para colados TM/ Twitter
    Foto: La Kalle/ Perros de seguridad para colados TM/ Twitter
    Foto: La Kalle/ Perros de seguridad para colados TM/ Twitter
    Virales

    Le van a echar los PERROS a los colados en TransMilenio, literalmente

    Un video de prueba con perros de seguridad en el portal Tunal causo polémica en redes sociales.

