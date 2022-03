Enrique Peñalosa , precandidato presidencial, hace parte de la consulta del 'Equipo por Colombia' y en medio de su campaña aprovechó para pasar por el programa Kallejiando y hablar un poco sobre sus propuestas y además se reencontró vía telefónica con su amiga 'Claudia Loca', quien lo quiso corchar con algunas preguntas, pero él se defendió muy bien.

Para comenzar con la entrevista, el precandidato le recordó a los colombianos que es muy importante que cuando vayan a votar este domingo, ellos son los que tienen que pedir el tarjetón para participar en una consulta, ya que los jurados no los van a ofrecer.

Algunos segundos más tarde, 'Claudia Loca' atendió nuestra llamada y comenzó recordando cuando fue alumna de Enrique Peñalosa, al respecto dijo: "Yo pensé que me había librado de Enrique desde que fue mi profesor, en la universidad me la tenía montada, me acuerdo que cuando yo llegaba tarde a la clase ponía bolardos a la entrada del salón para que no pudiera entrar".

'Claudia Loca' le preguntó al precandidato presidencial, qué opinaba de las personas que dicen que con él en la Alcaldía la ciudad quedó al borde del abismo, pero que con ella la ciudad iba un paso adelante, a lo que Enrique le respondió: "Es muy interesante que en esta campaña varios candidatos fueron alcaldes, es muy interesante para que cuando los colombianos decidan a quien quieren de presidente, si es que lo que quieren a alguien que haga y no alguien que hable, pues es muy fácil comparar a quien hizo más por los ciudadanos necesitados".

Algunos segundos más tarde, Carlos Giraldo, le cuestionó a Enrique Peñalosa el por qué hablan tanto en contra de Gustavo Petro y no más bien hablan de sus propuestas presidenciales. Respecto a este tema, el precandidato dijo que lo que ellos quieren es que los colombianos miren realmente lo que se ha hecho y no lo que se promete, ya que eso es más creíble.

Luego, Enrique Peñalosa dijo que la propuesta más importante que tienen va dirigida a la seguridad: "De hecho logramos bajar los homicidios en Bogotá del 18 por 100 mil habitantes a 12 por 100 mil habitantes. La seguridad es crítica en todo Colombia para que los ciudadanos puedan tener una vida civilizada y para que pueda haber inversión que genere empleo".

Respecto a esta afirmación del precandidato, 'Claudia Loca' le dijo: "usted nunca me va a poder igualar a mí, yo logré tener a Bogotá sin un solo homicidio, ningún atraco los días 30 y 31 de febrero, ¿Usted puede llegar a lograr eso?, a lo que Peñalosa le dijo: "Es cierto que eso fue un logro sorprendete, en esa si me la gana".