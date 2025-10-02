Publicidad

Iván Cepeda dice que denunciará a Daniel Palacios por declaraciones en La Kalle

El senador y precandidato presidencial reaccionó indignado a las acusaciones de Palacios en el Klub de La Kalle, quien expresó que: "Cepeda es el heredero de las Farc".

Iván Cepeda demandará a Daniel Palacios por declaraciones en La Kalle
Iván Cepeda demandará a Daniel Palacios por acusarlo de ser heredero de las Farc, en declaraciones en La Kalle
/ FOTO: Compuesta - Tomada de redes y La Kalle
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 2 de oct, 2025