Iván Cepeda dice que denunciará a Daniel Palacios por declaraciones en La Kalle

Una seria discusión se desató entre los precandidatos a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda y Daniel Palacios, luego de que Palacios lanzara fuertes acusaciones contra su contrincante político, en medio de una entrevista con la emisora La Kalle.

Ahora, debido a las expresiones y señalamientos del exministro de Hacienda, se estaría avanzando en un proceso legal en el que Iván Cepeda aseguró que denunciará a su oponente político por las acusaciones en las que lo relaciona como miembro de la guerrilla de las Farc.

La situación inició en la mañana del miércoles 1 de octubre cuando el precandidato Daniel Palacios asistió a una entrevista con El Klub, de La Kalle, en la que no solo habló de sus aspiraciones políticas y propuestas presidenciales, sino que además arremetió contra el senador Iván Cepeda a quien calificó de ser "el heredero de las Farc".



“Es que Iván Cepeda es el heredero de las Farc. Tipo muy, muy complejo, el mejor amigo de (Jesús) Santrich. El Mejor amigo de Santrich (excomandante de las Farc)”, fueron algunas de las fuertes declaraciones de Palacios.

Acusación de Daniel Palacios contra Cepeda

Estas acusaciones tomaron fuerza al punto que llegaron a conocimiento de Cepeda quien no se quedó callado y reaccionó anunciando acciones legales contra el político uribista, asegurando que sus acusaciones "carecen de verdad".

Fue a través de su cuenta en X que cepeda hizo el anuncio señalando de falsas las acusaciones de su opositor, por lo que aseguró que acudirá a la Fiscalía General de la Nación para solicitar la apertura de una investigación frente a las expresiones en su contra realizada en El Klub de La Kalle.

“ANUNCIO ACCIÓN PENAL CONTRA EL CANDIDATO DIEGO PALACIOS. Anuncio que pediré a la Fiscalía General que investigue al candidato presidencial Daniel Palacios, quien el día de hoy, en entrevista en El Klub de La Kalle, hizo falsos señalamientos y afirmaciones calumniosas en mi contra”, dice puntualmente el mensaje del político.