Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
INVIMA RETIRA PRODUCTO
FALLECE RECONOCIDO ACTOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El regalo confianzudo de Daniel Palacios a Álvaro Uribe, ¿cuánto calza?

El regalo confianzudo de Daniel Palacios a Álvaro Uribe, ¿cuánto calza?

Daniel Andrés Palacios no solo confirmó su adhesión al uribismo, sino que reveló una cercanía personal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez que va más allá de la política.