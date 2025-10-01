El regalo confianzudo de Daniel Palacios a Álvaro Uribe, ¿cuánto calza?

Daniel Andrés Palacios, quien actualmente busca la Presidencia de la República a través de la recolección de firmas con el movimiento "Rescatemos a Colombia", cuenta con una larga trayectoria ligada al expresidente Uribe y al sector de la derecha colombiana.

Palacios no es un recién llegado a este círculo. De hecho, ha sido una figura fundamental en la construcción de la línea política que ahora defiende.

Su conexión con Uribe data del año 2001, cuando lo conoció siendo personero del Colegio Bilingüe de Valledupar.

Desde entonces, su carrera ha estado marcada por el trabajo junto al exmandatario, pasando por un programa presidencial llamado Colombia Joven, dedicado a la juventud, y luego por el Ministerio del Interior, donde coordinó las relaciones con el Senado de la República.

El precandidato fue incluso cofundador del Centro Democrático, y ocupó el cargo de secretario privado de Álvaro Uribe en su momento, consolidando una trayectoria que lo ubica en la "raíz" del uribismo.

La conversación en La Kalle tomó un giro particularmente personal cuando se puso a prueba su lealtad y cercanía. En un segmento de la entrevista, los anfitriones interrogaron a Palacios sobre qué tan "uribista" era, llegando a un punto culmen al preguntarle si conocía detalles triviales pero íntimos, como cuántos Crocs tiene Uribe o el nombre de su caballo favorito.

Fue en este contexto de "prueba Uribista" que Palacios dejó claro que su vínculo es tangible, no solo ideológico.

Al ser cuestionado sobre la talla del calzado del exmandatario, Palacios interrumpió jocosamente para confirmar que él mismo le había regalado un par de Crocs.

Este simple hecho generó una reacción inmediata por parte de los entrevistadores, quienes lo catalogaron como un acto de extrema adulación o, en el argot popular, un "lambón", al conocer la talla de los Crocs de Uribe.

Palacios desempeñó roles dentro del Gobierno, lo que subraya su importancia dentro del panorama político de la derecha.

Fue Ministro del Interior a los 37 años, siendo el ministro del interior más joven que ha tenido Colombia. Además, tuvo la responsabilidad de ser Ministro Delegatario de Funciones Presidenciales durante aproximadamente 120 días, lo que implica haber ejercido la Presidencia de la República mientras el presidente estaba fuera del territorio nacional.

Durante este periodo, se vio obligado a tomar decisiones de alto nivel, como liderar la operación que resultó en el bombardeo de alias Fabián, el jefe del comando central del ELN en Colombia.

A pesar de su profunda admiración y cercanía con Uribe, Palacios optó por un camino independiente en esta contienda presidencial, renunciando al Centro Democrático.

Su motivación para presentarse a través de firmas se centra en la creencia de que la independencia permite "sumar" y evitar estar "atrapado de un sector político" que genera incapacidad para construir y avanzar.

Sin embargo, en el turbulento panorama de las elecciones de 2026, donde hay 73 precandidatos, muchos de los cuales, según Palacios, están buscando el aval uribista, la anécdota del regalo de los Crocs y el conocimiento de la talla se convierte en una metáfora poderosa de la confianza depositada por el sector en este precandidato.

La pregunta sobre si conoce o no cuánto calza Álvaro Uribe, aunque sea en tono de burla periodística, establece un listón de cercanía que pocos pueden superar.

Palacios reitera que su carrera, que comenzó con Uribe en 2001, le ha permitido conocer Colombia en su totalidad, no solo por ser candidato ahora, sino por haber manejado comunidades étnicas, la comunidad LGTBIQ+, comunidades religiosas, juntas de acción comunal, y haber trabajado con alcaldes, gobernadores y congresistas.

