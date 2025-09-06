¿La moda de Gustavo Petro incomoda? Experto evalúa el estilo del presidente

El ojo crítico de la moda no perdona, y menos aún cuando se trata de figuras de alto perfil. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha encontrado repetidamente en el centro de la polémica, no solo por sus decisiones políticas, sino también por su vestuario.

Para abordar este tema que genera tanto debate, El Klub de La Kalle contó con la valiosa perspectiva de Mauricio Souza, un diseñador colombiano de renombre internacional, responsable de vestir a estrellas como Maluma, Pipe Bueno y Kevin Roldán.

Souza, con su amplia experiencia en el mundo de la alta costura y su participación en eventos de moda en Milán y París, ofreció un análisis profesional y sin filtros sobre la imagen del primer mandatario.

¿El vestuario de Gustavo Petro son acordes a los lugares y eventos en los que participa?

La respuesta de Souza, desde su óptica profesional como diseñador de moda, fue contundente y sin ambages: "Totalmente en desacuerdo con el presidente en todos sus aspectos de de look de outfit".

El diseñador no solo expresó su desaprobación general, sino que también desglosó los elementos específicos que, a su juicio, constituyen un error garrafal en la vestimenta del presidente.

Entre las críticas más recurrentes, Souza mencionó el uso de "sombreros que no van, gorras que no que no tienen al caso con blazer con camisas de corbata que no tienen corbata".

Esta amalgama de prendas formales e informales, a menudo combinadas de manera inarmónica, crea una imagen de descuido y falta de consideración por el protocolo.

El diseñador enfatizó que la moda no es solo una cuestión de gustos personales, sino de adecuación al contexto y al papel que se desempeña.

Para Souza, la suma de estos errores solo puede llevar a una conclusión: "La verdad muy mal vestido".

Más allá de la estética personal, la crítica de Souza se centra en la responsabilidad que conlleva la figura presidencial. Un presidente, subraya, no es solo un ciudadano, sino "la persona pues que nos representa a nivel mundial".

Por lo tanto, su vestimenta debe reflejar seriedad, profesionalismo y un estándar de imagen que esté a la altura de las expectativas internacionales.

"Debe estar bien vestido", afirmó el diseñador, comparándolo con otros presidentes que sí se mantienen "a la vanguardia, bien vestidos con un sastre bien puesto, un total black camisa blanca con corbata negra".

Para Souza, es inaceptable que un líder de su estatura dé una imagen de descuido o falta de interés, ya que esto se proyecta sobre la nación entera.

Un punto crucial que Mauricio Souza quiso desmitificar es la creencia popular de que "vestirse bien es vestirse costoso" o únicamente con "ropa de marca".

Su filosofía, y la que intenta inculcar a sus clientes, es que "menos es más". No se trata de ostentar logos o prendas exclusivas, sino de "saber combinar las las prendas".

Incluso con un presupuesto limitado, es posible vestirse con elegancia y propiedad si se entienden los principios básicos de la armonía, el color y la ocasión.

El diseñador enfatiza que la ropa colombiana tiene un gran potencial y que muchas veces la obsesión por marcas internacionales lleva a adquirir réplicas que, irónicamente, desvirtúan la intención de "vestirse mejor".

