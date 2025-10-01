Astrólogo dice el candidato que nunca será presidente; sorprendió a muchos

En el centro del debate político colombiano, un conocido astrólogo volvió a encender la polémica con categóricas declaraciones sobre las elecciones presidenciales de 2026, enfocando su lupa en el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El pronosticador, quien en su momento ganó notoriedad por haber anticipado eventos significativos como la victoria de Gustavo Petro en 2022 y la muerte de Vicente Fernández, aseguró que el exmandatario antioqueño "nunca va a ser presidente de Colombia".

Las declaraciones fueron hechas por Daniel Daza en un diálogo con La Negra Candela durante su programa ¿Qué está pasando pódcast?.



El astrólogo explicó que una predicción anterior, donde señalaba que Quintero ganaría protagonismo político a nivel nacional, fue malinterpretada por el público. Aunque Quintero sí logró "resurgir" y hacerse notar tras su administración en Medellín, el vidente es enfático en aclarar que eso no implica una llegada al máximo cargo del país.

Según los análisis astrológicos, el exalcalde "no tiene carta astral para llegar a ese cargo". Daza argumentó que, si bien Quintero mantiene visibilidad fuera de la capital antioqueña, su imagen se encuentra "desgastada" dentro de la ciudad, afectada en gran medida por denuncias, cuestionamientos y una baja en su popularidad.

La astrología no solo descarta a un candidato, sino que también delinea el futuro inmediato de la política nacional. El experto recordó que Colombia se rige bajo el signo Cáncer, el cual describió como un signo de "frecuencia femenina". Esta configuración cósmica marca una ruta clara hacia los comicios de 2026.

El país, al que describió como "la mamá de los demás países" en la región, está entrando en un ciclo "muy fuerte" para el signo Cáncer, lo que anticipa triunfos significativos. El astrólogo reiteró una predicción que sostiene desde hace tiempo: la persona que llegará a la Casa de Nariño antes del 30 de junio de 2026 será una mujer. Este cambio de liderazgo femenino está "marcado en la carta astral de Colombia" y lo considera un giro "inevitable y necesario".

Al analizar posibles candidatas, el pronosticador mencionó a la exministra de Salud, Carolina Corcho, asegurando que su carta astral es muy favorable.

Señaló que Corcho "podría ser una opción" y posee condiciones astrológicas que la llevarían lejos en el liderazgo, aunque precisó que esto no es una confirmación de que será la próxima presidenta.

El vidente anunció además que tiene previsto realizar próximamente un nuevo análisis en sus redes sociales, donde revisará las cartas astrales de varios opcionados presidenciales y cómo estas se relacionan con el destino del país, un ejercicio que ya realizó hace cuatro años con resultados cumplidos.

Con estas declaraciones, el reconocido astrólogo no solo zanja el debate sobre las aspiraciones de Daniel Quintero, sino que posiciona el liderazgo de una mujer como el futuro ineludible de la política colombiana.

