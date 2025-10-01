Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
INVIMA RETIRA PRODUCTO
FALLECE RECONOCIDO ACTOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Precandidato Daniel Palacios habla de lo que hará con trabajadoras sexuales

Precandidato Daniel Palacios habla de lo que hará con trabajadoras sexuales

El precandidato presidencial Daniel Andrés Palacios fue confrontado con la realidad no regulada y a menudo invisible de las trabajadoras sexuales en Colombia.