"Iván Cepeda es el heredero de las Farc", fuerte acusación de Daniel Palacios

En medio de una entrevista para La Kalle, el precandidato presidencial Daniel Andrés Palacios, quien actualmente adelanta una campaña independiente por firmas a través del movimiento Rescatemos a Colombia, desató una fuerte controversia al identificar al senador Iván Cepeda como la figura política con la que "más mal se la lleva".

La molestia de Palacios fue evidente e inmediata al mencionar al congresista, pues afirmó sentirse lleno de "rabia" y "de indignación", y sin dudarlo, lanzó una de las acusaciones más fuertes en el panorama político reciente: "Iván Cepeda es el heredero de las Farc".

Palacios, quien fue Ministro del Interior y Ministro Delegatario de funciones presidenciales durante aproximadamente 120 días, describió a Cepeda como "un tipo muy complejo" y el "mejor amigo de Santrich".

El precandidato de derecha sostiene que el senador Cepeda dedicó su vida a buscar beneficios y privilegios para los peores criminales de la nación.

"Yo nunca he visto un político más cercano a la FARC", afirmó Palacios. El precandidato profundizó en el historial de Cepeda, recordando que no solo ha estado vinculado a las FARC, sino que también formó parte de la mesa de negociación con el Clan del Golfo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, Palacios señaló que Cepeda se ha reunido con "todos los paras" (paramilitares) en las cárceles.

Palacios resumió la dedicación del senador en una pregunta: “¿qué lleva a una persona a dedicar toda su vida a trabajar por los delincuentes?”.

Ante la posibilidad de una futura demanda o requerimiento legal por sus afirmaciones, Palacios citó la figura jurídica de los "hechos notorios", argumentando que estos son "tan obvios que no hay necesidad de demostrarlo".

Para sustentar su acusación sobre la cercanía de Cepeda con exlíderes guerrilleros, Palacios recordó el episodio de la liberación de Santrich:



Se preguntó públicamente quién salió a recoger a Santrich cuando fue liberado de la cárcel.

La respuesta, según Palacios, fue Iván Cepeda, quien lo montó en su carro, hecho que fue mostrado en fotografías.

Adicionalmente, Palacios mencionó que la relación de Cepeda trasciende la cercanía personal. Hizo referencia al caso del "Pollo Carvajal" (director de inteligencia militar de Venezuela, hoy detenido en Estados Unidos y relacionado con el Cartel de los Soles).

Según Palacios, en el auto de acusación de Carvajal, este afirmó que sus contactos para temas de narcotráfico eran Iván Márquez y Santrich, a quienes Palacios identifica como los "amigos íntimos" del senador Cepeda.

Al finalizar su intervención sobre el tema, Daniel Palacios dejó una pregunta específica dirigida al senador Cepeda, en caso de que este sea invitado al programa:

"¿Qué lo ha llevado a que toda su vida la haya dedicado a estar detrás de delincuentes tratando de sacarlos de la cárceles tratando de darles privilegios tratamiento preferencial y justificación?".

Palacios enfatizó su posición de "absoluta intolerancia" hacia quienes están por fuera de la ley, dejando claro que con "bandidos y criminales" no existe espacio "ni para el diálogo ni para la discusión," sino solamente para la ley y la autoridad.