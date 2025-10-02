Publicidad

"Iván Cepeda es el heredero de las Farc", fuerte acusación de Daniel Palacios

El precandidato presidencial Daniel Palacios arremetió con vehemencia contra el senador Iván Cepeda, calificándolo como el político más cercano a la guerrilla y a los delincuentes del país.

Foto: Instagram de Iván Cepeda y Daniel Palacios
Por: Luisa Fernanda Bejarano
Actualizado: 2 de oct, 2025