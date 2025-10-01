Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
INVIMA RETIRA PRODUCTO
FALLECE RECONOCIDO ACTOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Daniel Palacios, precandidato presidencial, eliminará estos 2 Ministerios si llega a ganar

Daniel Palacios, precandidato presidencial, eliminará estos 2 Ministerios si llega a ganar

El precandidato Daniel Andrés Palacios, exministro del Interior, presentó su plan de choque para enfrentar la burocracia en el Estado.