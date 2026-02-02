Snoop Dogg está de luto por delicada pérdida familiar: "El amor de mi vida"

La familia de Snoop Dogg atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de que se confirmara el fallecimiento de su nieta, una bebé de apenas 10 meses de edad. La noticia fue dada a conocer por Cori Broadus, hija del reconocido rapero estadounidense, quien compartió un mensaje en sus redes sociales que de inmediato generó reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento.

La información se conoció el lunes 1 de febrero, cuando Cori publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram para informar que su hija había fallecido en horas de la tarde. La joven, de 26 años, expresó su dolor con palabras directas y cargadas de emoción, lo que llevó a que miles de usuarios replicaran el mensaje y enviaran muestras de apoyo a la familia.

En sus publicaciones, Cori Broadus compartió varias imágenes de la menor y escribió frases que reflejan el impacto que ha tenido esta pérdida en su vida. Una de las más comentadas fue: “Se suponía que me enterrarías a mí, no que yo te enterrara a ti”, una línea que dejó ver lo difícil que ha sido asimilar lo ocurrido. También señaló que seguía esperando que alguien le dijera que todo era una pesadilla y que debía despertar.

“El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi”, expresó en la foto donde se ve a ella junto a su hija.



Lo que se sabe sobre la salud de la nieta de Snoop Dogg

bebé había nacido de manera prematura, a los seis meses de gestación, mediante cesárea. Según la información conocida, Cori Broadus presentó durante el embarazo el síndrome HELLP, una complicación médica que se caracteriza por alteraciones en la sangre y en el funcionamiento del hígado, lo que obligó a una intervención anticipada.

Tras su nacimiento, la menor permaneció varios meses bajo supervisión médica en una unidad de cuidados intensivos. Hace pocos días, la familia había recibido una noticia positiva: la bebé había sido dada de alta y se encontraba en casa. Este detalle hizo que el anuncio de su fallecimiento tomara por sorpresa a muchos de los seguidores de la familia.

Hasta el momento, Cori Broadus no ha entregado información específica sobre las causas del fallecimiento de su hija. En sus mensajes se ha centrado en expresar su dolor y en compartir recuerdos junto a la pequeña, sin entrar en explicaciones médicas ni circunstancias adicionales.

Luego de que se conociera la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes dirigidos a Cori Broadus y a su familia. Seguidores del artista y personas cercanas al entorno del entretenimiento enviaron palabras de acompañamiento, destacando la fortaleza que ha mostrado la joven al compartir públicamente su situación.

Aunque Snoop Dogg no se ha pronunciado de forma directa sobre el tema, varios usuarios recordaron en redes sociales el vínculo cercano que mantiene con su familia y la forma en que ha mostrado su rol como abuelo en diferentes ocasiones.