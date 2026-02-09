Intenso rescate de una madre y sus hijos luego de quedar atrapados por creciente súbita

Las fuertes lluvias que se han presentado en Antioquia en los últimos días volvieron a poner a prueba a los organismos de emergencia. En esta ocasión, una madre y sus dos hijos tuvieron que ser rescatados en una zona rural del municipio de Necoclí luego de quedar incomunicados por el aumento del caudal de un río y la dificultad para desplazarse por tierra.

El caso ocurrió en la vereda Algodón Bajo, un sector rural donde las precipitaciones complicaron el paso habitual de los habitantes. Según la información entregada por las autoridades, la familia quedó atrapada al otro lado del afluente, sin posibilidad de cruzar por sus propios medios y sin acceso inmediato a atención médica.

La alerta fue dada por personas que se encontraban en la zona y que lograron avisar a los organismos de socorro. Desde ese momento, se activó un operativo en el que participaron la Secretaría de Salud, Defensa Civil, Bomberos y el grupo de rescate Garza, quienes se desplazaron hasta el lugar pese a las dificultades del terreno y las condiciones climáticas.

De acuerdo con el reporte oficial, la situación fue atendida inicialmente en la mañana del sábado 7 de febrero. Sin embargo, el aumento del nivel del río y las lluvias constantes impidieron que el cruce se realizara de inmediato. Durante varias horas se evaluaron las condiciones para poder intervenir sin poner en riesgo a la familia ni a los rescatistas.

Finalmente, hacia las 10:11 de la noche, el equipo logró tender una cuerda de un extremo a otro del río. Con ayuda de una polea, la madre y sus dos hijos fueron sacados uno a uno, en medio de un operativo que requirió coordinación y maniobras cuidadosas para evitar un accidente.

Una vez lograron sacarlos del lugar, fueron trasladados al hospital San Sebastián de Necoclí, donde recibieron atención médica. Según el reporte inicial, la mujer y el hijo mayor presentaban fiebre y otros síntomas asociados al prolongado contacto con el agua y a las condiciones en las que permanecieron durante varias horas.

Estado de salud de la familia

Las autoridades informaron que tanto la madre como el niño mayor se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, el bebé de ocho meses sigue bajo observación médica debido a que presentó dificultades respiratorias al momento de ser valorado por el personal de salud.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes del sector, ya que las lluvias han afectado varios caminos rurales y han dificultado el acceso a comunidades que dependen de pasos improvisados para movilizarse. En este punto, las autoridades reiteraron la importancia de reportar cualquier situación similar a tiempo, para evitar complicaciones mayores.