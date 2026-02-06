Árbol cayó sobre taxi que llevaba a mujer a entrevista de trabajo: "¿No era para ella?"

Un árbol de gran tamaño cayó sobre un taxi que circulaba en el occidente de Bogotá, justo cuando una mujer se dirigía a una entrevista de trabajo. El incidente se presentó en la carrera 60 con calle 44B, alrededor de las 6:40 a. m., en un sector transitado de la ciudad.

Según reportes de medios y las autoridades, el árbol se desplomó de forma repentina mientras el taxi avanzaba por la vía, quedando el vehículo atrapado entre ramas y troncos. El conductor y la mujer no presentaron lesiones físicas, aunque ella quedó visiblemente afectada por la situación.

Tras el desplome del árbol, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudieron al sitio para asegurar la zona y retirar el material vegetal que obstruía el paso. Estas labores se extendieron por varias horas debido al tamaño del árbol y al riesgo que representaba para la movilidad y seguridad de peatones y conductores.



Durante la atención, las autoridades realizaron el cierre preventivo de la vía, lo que causó retrasos y desvíos en el sector occidente de Bogotá, hasta que se logró establecer el tránsito luego de que las condiciones fueron consideradas seguras.

Un árbol cayó sobre un taxi. Esto es en la avenida La Esmeralda, a la altura del Simón Bolívar. @TransitoPolicia @SectorMovilidad pic.twitter.com/1mWZVXcm8S — Trinadora (@Epifania2030) February 2, 2026

Mujer no pudo llegar a entrevista de trabajo tras caída de árbol en Bogotá

En redes sociales, algunas personas compartieron comentarios sobre la coincidencia entre el incidente y la entrevista de trabajo que la pasajera pretendía realizar. Entre las reacciones estuvieron frases como “el empleo no era para ella” o “por algo suceden estas cosas”, reflejando distintas interpretaciones del hecho.

Las autoridades mencionaron la importancia de reportar árboles en riesgo de caída o cualquier situación que represente peligro, a través de la línea de emergencias 123.

Este canal permite que grupos especializados como el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (Pire) y bomberos evalúen y atiendan situaciones que puedan afectar la seguridad y la movilidad urbana.

Además resaltaron que Bogotá presenta constantes desafíos en el manejo del arbolado urbano debido a su tamaño, tráfico y condiciones climáticas. Durante temporadas de lluvia o fuertes vientos, algunos árboles pueden perder estabilidad, en especial aquellos con ramas secas, troncos en mal estado o raíces visibles.

Estas condiciones incrementan el riesgo de caídas en vías, andenes y zonas con alta circulación de personas y vehículos.

Las autoridades ambientales y los organismos de emergencia recomiendan a la ciudadanía prestar atención a señales como inclinación excesiva del árbol, grietas en el suelo, ramas fracturadas o movimiento anormal.

