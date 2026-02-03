Exparticipante de La Voz falleció tras ser mordida por una serpiente

Una noticia empezó a tomar fuerza en redes sociales, despertando sorpresa y múltiples reacciones entre los seguidores de un reconocido formato musical.

El hecho, totalmente inesperado, involucró a una joven artista que había ganado visibilidad y reconocimiento gracias a su participación en La Voz.

Exparticipante de La Voz perdió la vida tras ataque de serpiente

La información empezó a conocerse luego de que personas cercanas a Ifunanya Nwangene, alertaran sobre una emergencia ocurrida en una vivienda ubicada en Abuja, Nigeria.



De acuerdo con los reportes iniciales, se trató de un episodio ocurrido durante la madrugada, cuando la cantante se encontraba descansando en su casa y fue sorprendida por un hecho que derivó en una rápida movilización de servicios médicos.



Según versiones recogidas por medios locales, la joven fue trasladada primero a una clínica cercana, donde el personal no contaba con los recursos necesarios para atender la gravedad de la situación. Ante ese panorama, fue remitida a un hospital de mayor complejidad, donde ingresó en estado delicado.

Un amigo citado por la prensa señaló que “no podía hablar, solo hacía señas con las manos” y agregó que “tenía dificultades para respirar” mientras recibía atención.

Horas después se confirmó el fallecimiento de la artista, quien tenía 26 años y había participado en una edición nacional del formato La Voz.

¿Quién fue la exparticipante de La Voz que falleció por ataque de serpiente?

Se trataba de Ifunanya Nwangene, exconcursante de The Voice Nigeria, recordada por su audición en la que interpretó 'Take a Bow', de Rihanna y logró que varios entrenadores giraran sus sillas durante el programa emitido en 2021.

Con el paso de las horas, se conoció que la causa del incidente estuvo relacionada con una mordedura de serpiente ocurrida dentro de su vivienda.

De acuerdo con los reportes, al menos dos reptiles fueron encontrados en el lugar. Personas que presenciaron la escena aseguraron que “una de las serpientes parecía una cobra”, versión que fue replicada en redes sociales.

Desde el centro médico al que fue trasladada se informó que el personal actuó con los recursos disponibles. En un comunicado, el hospital indicó que “se realizaron maniobras de reanimación y se administró el tratamiento disponible”, aunque las complicaciones derivadas del veneno impidieron revertir su estado.

Además de su paso por The Voice Nigeria, Ifunanya Nwangene combinaba su carrera musical con estudios profesionales en arquitectura y hacía parte del Coro Amemuso, donde se desempeñaba como soprano. La agrupación lamentó su fallecimiento y expresó en un mensaje que “estaba a punto de compartir su talento con el mundo”.

En los últimos meses, la cantante trabajaba en nuevos proyectos musicales y se preparaba para lo que sería su primer concierto como solista, según había compartido en sus redes sociales. Su muerte generó mensajes de despedida por parte de colegas, seguidores y personas que acompañaron su proceso artístico.