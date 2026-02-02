Reconocido cantante cae desde 20 metros de altura en pleno Movistar Arena; falló el arnés

El rapero malagueño Delaossa vivió un momento inesperado durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid, cuando un fallo parcial en el sistema de seguridad provocó una caída desde una estructura ubicada a más de 20 metros de altura.

El incidente ocurrió al inicio del espectáculo, justo cuando el artista se preparaba para realizar un salto como parte de la puesta en escena diseñada para su gira.

El momento quedó registrado en video por varios asistentes y, en cuestión de minutos, las imágenes empezaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. En las grabaciones se observa cómo Delaossa cae de manera abrupta frente a miles de personas, lo que obligó a interrumpir el concierto de inmediato.

Tras el impacto, el rapero permaneció varios segundos en el suelo sin incorporarse. El silencio se apoderó del recinto mientras el equipo técnico y el personal de asistencia médica subían rápidamente al escenario para atenderlo. El público, que minutos antes celebraba el inicio del show, pasó a observar con atención cada movimiento del equipo de apoyo.

Según informaron medios españoles, el artista fue retirado del escenario visiblemente adolorido. La presentación se detuvo mientras se evaluaba su estado físico y se definía si el concierto podía continuar. La expectativa en el Movistar Arena era total, ya que muchos temían que el evento se cancelara por completo.

El artista regresó al escenario en el Movistar Arena de Madrid, España

Horas después del accidente, los organizadores confirmaron que Delaossa sufrió una dislocación de hombro y contusiones en distintas partes del cuerpo. A pesar del golpe y del susto inicial, se aclaró que el rapero se encontraba fuera de peligro y bajo observación médica.

Lo que más sorprendió a los asistentes fue lo que ocurrió después. Contra todo pronóstico, Delaossa decidió regresar al escenario con el brazo en cabestrillo para continuar con el concierto, que hace parte de su gira “La Madrugá Tour”. La reaparición del artista provocó una ovación generalizada entre los fanáticos, quienes respondieron con aplausos y gritos de apoyo.

“No me voy a ir sin terminar esto”, expresó el rapero al tomar nuevamente el micrófono, frase que fue recibida con entusiasmo por el público. Desde ese momento, el show siguió adelante con un formato más sobrio, sin la estructura desde la que se había producido la caída, pero con la misma energía que caracteriza sus presentaciones.