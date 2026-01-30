Encuentran sin vida a joven que se lanzó al río Cauca y desapareció; su amigo lo grabó

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Ángel Montoya, el joven que había sido reportado como desaparecido en el sector de la vía Tuluá–Riofrío, en el Valle del Cauca.

El resultado se conoció luego de varios días de búsqueda en la zona, donde organismos de socorro y familiares mantenían recorridos constantes tras ubicar el último punto conocido mediante un video difundido en redes sociales.

Según la información conocida, el cuerpo fue encontrado por areneros que realizaban labores de extracción de material en el río Cauca. Al notar la presencia del cadáver, los trabajadores dieron aviso inmediato a las autoridades competentes, lo que permitió que unidades oficiales se desplazaran hasta el lugar para realizar el levantamiento y los procedimientos judiciales correspondientes.

El hallazgo se produjo en uno de los sectores que ya había sido priorizado por los equipos de búsqueda. Desde el inicio del operativo, las labores se concentraron tanto en tramos de la vía principal como en zonas aledañas al cauce del río, debido a que la corriente suele desplazar objetos hacia puntos específicos. Esta estrategia permitió cubrir corredores viales, accesos rurales y áreas donde la fuerza del agua puede arrastrar cuerpos.

Durante los días previos, familiares de Ángel Montoya acompañaron las labores, aportando datos sobre su vestimenta y características físicas. El video que circuló en redes sociales fue determinante para orientar el rastreo, ya que permitió ubicar con mayor precisión el lugar donde el joven fue visto por última vez. A partir de ese material, los organismos de socorro definieron rutas y puntos de inspección.

Tras la confirmación del hallazgo, las autoridades continuaron con las diligencias de rigor. La familia fue notificada oficialmente y se adelantaron los trámites necesarios para la entrega del cuerpo. Mientras tanto, los equipos que participaron en la búsqueda concluyeron los recorridos en los sectores asignados.



El joven ya se había lanzado antes al río como forma de entretenimiento

De acuerdo con la información conocida, el hombre aparentemente no realizaba esta acción por primera vez y solía lanzarse al río como una forma de entretenimiento mientras su amigo lo grababa.

En el video se observa que el agua parecía tranquila al inicio, pero con el paso de los segundos la corriente comenzó a arrastrarlo. Lo último que se escucha decir es que estaba cansado, mientras su acompañante, sin dimensionar lo que ocurría, reaccionaba entre risas creyendo que se trataba de una broma.