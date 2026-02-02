Reconocido cantante se sincera sobre su orientación tras salir del clóset: “Fue un shock”

El nombre de Estaban Matus, o artísticamente conocido como Esteman, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas de redes sociales, tras la confesión que hizo en los últimos días en una entrevista en el pódcast digital de ‘Los hombres sí lloran’, del actor Juan Pablo Raba.

A lo largo de esta conversación, el artista se sinceró con sus seguidores para hablar sobre su orientación. Pese a que Esteman salió del clóset hace algunos años, recordó los diferentes desafíos que tuvo con su familia, relaciones interpersonales y hasta con él mismo.

“Cuando salí del clóset que fue en el año 2006, estudiaba arte en la Universidad de Los Andes y a mis papás no les tomó tanto por sorpresa porque mi mamá sentía que podía ser gay, pero sí fue un shock para ellos porque les tocó la crisis de una enfermedad en los ochenta”, afirmó el artista, donde destacó que cuando le comentó a su familia era otra realidad.



De igual forma, explicó que por parte de su mamá aceptar su condición fue más fácil debido a que ella tuvo varios amigos similares. Sin embargo, afirmó que para su papá esto fue complejo.

¿Qué más reveló Esteman en el pódcast?

Por otro lado, contó que al momento de hablar con sus padres sobre su orientación, estaba enamorado de un hombre. Por ello, tuvo que explicarles que no se trataba de una etapa que estuviera atravesando, sino de lo que realmente sentía. Con el paso del tiempo, aseguró, ellos lograron entenderlo.

Ante esta situación, Esteman se logró ganar el cariño de sus seguidores no solo por su habilidad en el campo artístico, sino también, por compartir varios detalles de su vida personal, en especial su romance con Jorge Caballero.

Cabe destacar que Caballero, es un reconocido actor méxico, con quien el artista colombiano contrajo matrimonio por lo civil hace algunos años. Desde aquel entonces, la pareja se ganó el cariño de sus seguidores por ser una inspiración.

“Qué afortunados nos sentimos de poder contar con el cariño y el apoyo de nuestras familias y nuestros amigos. Ojalá cada vez haya más personas que puedan celebrar su realidad y contar con el respaldo de sus familias”, mencionaron al momento de contraer nupcias en sus redes sociales.

