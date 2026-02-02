Publicidad

Natalia Jiménez revela dónde empezó a cantar y la reacción de sus padres

La reconocida cantante española habló en exclusiva con El Klub de La Kalle y recordó cómo fueron sus inicios en la música.

Natalia Jiménez revela sus inicios
Natalia Jiménez revela dónde empezó a cantar y la reacción de sus padres
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
2 de feb, 2026

Antes de llenar estadios y llegar a ser reconocida como una de las mejores voces del mundo, Natalia Jiménez decidió rebuscarse la manera de ser escuchada. Por lo cual, en su visita a La Kalle, la estrella española recordó cómo fueron sus primeros pasos en la música y la "vergüenza" que sentían sus padres al principio.

Natalia reveló que su carrera no empezó en una academia prestigiosa, sino en la sala de su casa, aunque no todos estaban felices con ello. "Empecé cantando en mi casa... Vivíamos en un apartamento con mis padres en el pueblo y mis padres fueron ya hasta aquí para escucharme cantar", confesó entre risas.

Sin embargo, el problema principal era el volumen con el que cantaba. "Yo no canto flojo, yo le echo huevos", explicó la artista, mencionando que incluso los vecinos se quejaban de sus sesiones de canto a altas horas de la madrugada. Fue precisamente ese exceso de energía lo que la obligó a buscar un nuevo lugar para expresarse.

Tanto es así que decidió salir con una guitarra al hombro y un estilo de vida que ella define como "hippy de toda la vida", decidió bajarse al metro para que alguien, además de sus resignados padres, la escuchara. En los pasillos subterráneos, interpretaba temas de Bob Dylan y Janis Joplin, como "Blowin' in the Wind" y "Me and Bobby McGee".

¿Cómo reaccionaron los padres de Natalia Jiménez a sus inicios?

Lo que comenzó como una necesidad de desahogo artístico empezó a dar frutos económicos, situación que generó preocupación en los padres de Natalia Jiménez, quien llegaba con dinero, la reacción de su familia no fue mejor debido a que les confesó en donde comenzó cantando.

Al enterarse de que tocaba en el transporte público, su madre reaccionó con dureza: "Qué vergüenza, van a pensar que eres una muerta de hambre". Pese a esto, se mantuvo firme con su idea y expresó que lo hacía para que la gente la pudiera escuchar y abrirse un espacio en ese mundo.

Poco después, Natalia Jiménez comenzó a estudiar música formalmente y a "regularizar" su carrera, dejando atrás las propinas del metro para convertirse en la estrella internacional que hoy se conoce.

Mira la entrevista completa: Natalia Jiménez revela cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez: “Muy fuerte”

