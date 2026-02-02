Yaya Muñoz escogió entre Cuervo y Jhoncito al aire: "Es por algo de suma importancia"

Lo que comenzó como una dinámica de juego en el programa El Klub terminó en una confesión de lealtades y preferencias profesionales.

Tras ganar un reto de "piedra, papel o tijera", Jhoncito fue el encargado de marcarle a Yaya Muñoz para demostrar quién tenía mejor relación con la ahora integrante del equipo de "Dímelo King" en Medellín.

La rapidez con la que Muñoz contestó la llamada de Jhon sentó el precedente de una charla cargada de revelaciones sobre su salida de la emisora y su actual estado emocional.

Durante la conversación, el ambiente se tornó competitivo cuando surgió la pregunta inevitable:

¿A quién le habría contestado primero si ambos hubieran marcado al tiempo? Yaya, manteniendo su diplomacia característica, afirmó que les habría respondido a los dos porque no son llamadas frecuentes y siempre asume que, si llaman, es por algo de suma importancia. No obstante, la verdadera prueba de fuego estaba por llegar.

En un punto de la entrevista, se le planteó a Yaya un desafío directo: elegir quién era mejor compañero de trabajo entre Mona, Deimar y Cuervo. La pregunta, descrita por los presentes como "difícil", puso a prueba la memoria laboral de la comunicadora.

Tras una breve pausa y un análisis de las circunstancias actuales de cada uno, Yaya soltó la bomba: "Escogería a Cuervo".

La razón detrás de esta elección no fue meramente afectiva. Muñoz explicó que, aunque considera a Cuervo como alguien que a veces está "mal rodeado", su valoración profesional por él se mantiene intacta.

Además, la elección de Cuervo sobre Deimar tuvo un trasfondo polémico que salió a la luz minutos después: la tensión generada por una canción viral que Deimar realizó sobre el "50/50" en las relaciones, tema que al parecer incomodó profundamente a Yaya debido a situaciones personales con su expareja.

Al final, la llamada en El Klub no solo sirvió para que Yaya reafirmara su cariño por la oportunidad que le dio La Kalle, sino para dejar claro que, a pesar de las distancias y los cambios de equipo, los lazos —y las preferencias— entre los locutores siguen siendo un tema candente en la farándula radial.

