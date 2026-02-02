Cuervo hace las pases con Yaya y aprovecha para pedirle trabajo en pleno en vivo

La radio en vivo siempre regala momentos de espontaneidad, pero pocos tan comentados como el que protagonizaron los integrantes de El Klub al contactar a su excompañera, Yaya Muñoz.

La llamada, que inicialmente surgió como un reto de "piedra, papel o tijera" entre los locutores para ver quién lograba comunicarse con ella primero, terminó convirtiéndose en una vitrina de la nueva y exitosa vida de Muñoz en la "Ciudad de la Eterna Primavera".

Yaya, quien actualmente se encuentra radicada en Medellín tras recibir una propuesta para participar en un podcast de renombre junto a "Dímelo King", compartió detalles sobre su presente profesional y personal.



Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando Cuervo tomó el micrófono. Con una mezcla de nostalgia y un toque de mordacidad, el locutor no ocultó su descontento con las decisiones administrativas que rodearon la salida de Yaya, lanzando dardos directos hacia figuras de la estación que, según sus palabras, "toman malas decisiones".

¿Se va Cuervo para Medellín? La propuesta que sacudió el set

El momento cumbre de la llamada ocurrió cuando Cuervo, tras escuchar las bondades de la vida de Yaya en Antioquia, lanzó una propuesta directa y, para muchos, descarada.

"¿Y no están recibiendo gente en Dímelo King? ¿Un trovador? ¿No necesitan a alguien que haga humorcito por ahí?", preguntó el locutor sin titubeos.

Esta petición de empleo en pleno programa no solo causó risas, sino que subrayó el contraste entre la felicidad de Muñoz en su nuevo proyecto y la aparente insatisfacción de Cuervo en su entorno actual.

Tras el escándalo y los rumores que surgieron sobre un supuesto enfrentamiento entre Yaya y Cuervo, ambos aclararon que todo se trataba únicamente de chismes y especulaciones. En el programa aprovecharon para dejar en claro que no existe, ni ha existido, ningún tipo de rencor o conflicto entre ellos.

Incluso hicieron comentarios en tono jocoso y destacaron que Yaya está muy bonita, que regresó más linda que cuando se fue y que le está yendo excelente en su nuevo trabajo.

Cuervo justificó su interés de manera sarcástica, sugiriendo que el ambiente en su trabajo se ha vuelto monótono o "aburrido" debido a la presencia de ciertos personajes con los que no parece compaginar, aunque después aclaró que todo era molestando.

La respuesta de Yaya, aunque amigable, se centró en invitar a sus excolegas a visitarla pronto, especialmente ahora que se encuentra soltera y enfocada en su "amor propio".

Lo cierto es que Yaya Muñoz, lejos de las polémicas de Bogotá, parece haber encontrado su lugar ideal, mientras que sus antiguos compañeros todavía lamentan su partida.

