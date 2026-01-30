Reconocido mago desbloquea iPhone de Cuervo EN VIVO; puso a temblar su privacidad

La atmósfera en El Klub de La Kalle era de festividad. La visita de Gio, un talentoso mago de origen venezolano (específicamente de San Cristóbal, Táchira), tenía como objetivo conmemorar a San Juan Bosco, patrono de los magos, cuya festividad se celebra el 31 de enero.

Gio, quien ha realizado actos para estrellas de talla mundial como el rapero Drake y figuras nacionales como Pipe Bueno y Claudia Bahamón, llegó dispuesto a demostrar por qué es considerado uno de los mejores mentalistas del momento.

El momento cumbre de la entrevista ocurrió cuando la audiencia en plataformas digitales como YouTube y TikTok superó las metas de conexión impuestas por la mesa de trabajo.



Ante la mirada incrédula de sus compañeros, Leonardo Cuervo aceptó el reto de que su celular fuera el objeto del truco principal.

La tensión era evidente; Cuervo, en un intento desesperado por proteger su intimidad, aseguró haber cambiado su clave de seis dígitos minutos antes del acto, confiando en que el sistema de seguridad de Apple y su propia astucia serían suficientes para frenar al invitado.

Sin embargo, el Mago Gio comenzó un proceso de "inducción subliminal" que dejó a todos fríos. No necesitó tocar el dispositivo de forma sospechosa ni utilizar herramientas tecnológicas visibles.

A través de una serie de preguntas aparentemente inconexas, Gio fue cercando la mente de Cuervo. Le pidió pensar en un color (negro), un país (Checoslovaquia) y un animal (un dromedario).

Mientras el locutor "apretaba nalga" por los nervios —según sus propias palabras—, el mago iba digitando números en la pantalla.

El clímax llegó cuando Gio le pidió a Cuervo que ambos dijeran el último dígito de la clave en voz alta al unísono. La coincidencia fue exacta: el número siete.

En ese instante, el iPhone se desbloqueó, otorgándole al mago acceso total al dispositivo. La reacción de Cuervo fue de pánico genuino, especialmente cuando se mencionó la posibilidad de abrir la galería de fotos o revisar sus mensajes directos de Instagram, lo que desató risas y comentarios de asombro entre los presentes.

Este no fue el único acto sorprendente de la mañana. Previamente, Gio había realizado un truco con la calculadora de los teléfonos de todos los oyentes y el equipo de trabajo.

Tras sumar fechas de nacimiento al azar y multiplicar cifras propuestas por los locutores, el resultado final coincidió exactamente con la fecha y hora exacta de la transmisión: el 30 de enero de 2026 a las 8:27 AM.

"Es algo que no pasa todos los días, qué monstruo", comentaron en la mesa tras ver cómo el resultado en sus pantallas reflejaba el tiempo presente con precisión quirúrgica

Al finalizar, Cuervo, aunque aliviado de que sus secretos no fueran expuestos totalmente en el aire, reconoció el talento del "Gocho", quien cerró su participación invitando a la audiencia a seguir su trabajo, el cual abarca desde espectáculos infantiles hasta shows para adultos con un toque de picardía.

Mira la entrevista completa: