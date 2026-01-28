Alisson Joan, Sky, revela cómo ganó el papel para la Reina del Flow 3

Alisson Joan. La caleña, quien en estos momentos es la controversial Sky en la tercera temporada de La Reina del Flow, nos abrió su corazón en El Klub de La Kalle para contarnos todo lo que tuvo que pasar para alcanzar este sueño y los sacrificios que marcaron su camino.

Inicialmente, comentó que ella ya tenía experiencia en el ámbito músical y del teatro debido a que ha participado en festivales regionales en 2014 hasta su paso por programas como A Otro Nivel y el show Mujeres a la Plancha, donde la actriz decidió pulir varios talentos en esta industria.

De igual forma, comentó que pese a esto, tenía el anhelo de llegar a una producción masiva como La Reina del Flow. Al punto que explicó que no fue cuestión de suerte, sino de una resistencia emocional impresionante. Donde también afirmó que para dicho puesto, tuvo que cometer varios sacrificios de esto.



¿Cómo llegó Alisson Joan a la Reina del Flow?

Alisson comentó que tuvo muchos sacrificios emocionales para llegar a la producción, donde según en palabras de ella. Tras audicionar para el papel de Sky, la actriz pasó dos meses en una incertidumbre total.

"El personaje se demoró en llegar porque yo casté y como a los dos meses me di cuenta... Estaba como más bien resignada porque igual uno está acostumbrado a hacer un poco de casting y no quedar y ya", afirmó que estuvo muy cerca de tirar la toalla por recomendación de su propio manager.

Apenas 20 minutos después de aceptar que quizás no sería para ella, recibió la llamada confirmando que ella era la elegida para entrar a esta "cohistórica" producción del canal Caracol. Sin embargo, pese a ser escogida, admitió que la interpretación del personaje le costó bastante.

Durante la entrevista confesó que para el personaje tiene que integrar el arte con el dolor. "Me acuerdo de una escena en donde ella baila para sacar la tristeza... Ella integra mucho el arte con todo su sufrimiento ". Así mismo, explicó que es una responsabilidad muy grande por la historia que tiene la producción.

Finalmente, agregó que hubo momentos complicados, como cuando le tocó cantar en el velorio de un ser querido dentro de la trama, estando "vuelta mierda" emocionalmente, teniendo que demostrar la seriedad por con Sky.

