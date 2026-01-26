Publicidad

Fallece integrante de Betty la fea; amigos y colegas le dieron el último adiós

Fallece integrante de Betty la fea; amigos y colegas le dieron el último adiós

Se confirmó la muerte de un integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa. Esto es lo que se conoce sobre el hecho.

Fallece integrante de Betty la Fea
Fallece integrante de Betty la Fea
/Foto: Betty la Fea /IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Falleció un integrante del equipo de la serie Betty la fea, la historia continúa. La noticia fue confirmada en las últimas horas y generó impacto entre quienes hacen parte del proyecto y los seguidores de esta historia que volvió a captar la atención del público.

La serie logró posicionarse gracias a una mezcla de drama, nostalgia y nuevos conflictos que renovaron el interés por una trama que marcó a varias generaciones. En medio de ese buen momento para la producción, se conoció el fallecimiento de Sandro Mora Téllez, integrante del equipo técnico de Betty la fea, la historia continúa. La noticia enluta a la producción y a las personas que compartieron con él durante el proceso de grabación y desarrollo del proyecto audiovisual.

Puedes leer: Falleció reconocido cantante de champeta y vallenato tras accidente en moto

Sandro Mora Téllez formó parte del equipo técnico de la serie realizada por Estudios RCN. Su trabajo, aunque no era visible frente a las cámaras, resultó fundamental para que la producción pudiera llevarse a cabo con éxito. Como ocurre con muchos oficios detrás de escena, su labor fue clave para que cada capítulo llegara al público en las condiciones esperadas.

Betty la fea, la historia continúa
Betty la fea, la historia continúa
/Foto: RCN

Colegas y amigos se despiden del integrante de Betty la fea, la historia continúa

El fallecimiento de Mora Téllez fue confirmado en la mañana del sábado 17 de enero. Desde entonces, comenzaron a circular mensajes de despedida por parte de compañeros, colegas y personas cercanas, quienes resaltaron su profesionalismo y la manera en la que se relacionaba con el equipo de trabajo.

Varios de esos mensajes destacaron su espíritu colaborativo y la disposición permanente para cumplir con sus responsabilidades dentro del proyecto. En el entorno de la producción, su nombre era asociado con el cumplimiento de tareas técnicas necesarias para que cada escena pudiera grabarse sin contratiempos.

Puedes leer: Revelan la enfermedad que causó el fallecimiento de Salvo Basile; fuertes síntomas

Por ahora, lo que se conoce es que su fallecimiento fue confirmado oficialmente y que su partida ha generado reacciones entre quienes trabajaron con él durante el desarrollo de la serie. No se han entregado mayores detalles adicionales sobre las circunstancias, pero sí se ha hecho público el reconocimiento a su aporte dentro del equipo.

