Falleció reconocido cantante de champeta y vallenato tras accidente en moto

El mundo de la música regional colombiana enfrenta una pérdida irreparable. Wilker, conocido artísticamente como "Wilker El Artista", un joven que personificaba la perseverancia y el talento polifacético, falleció en un aparatoso accidente de tránsito el pasado sábado 24 de enero de 2026.

El siniestro ocurrió mientras el cantante se desplazaba en su motocicleta por la vía que conecta a los municipios de San Gil y Charalá, en el departamento de Santander, donde residía actualmente.

Wilker no era solo un nombre emergente en la escena de la champeta; era un joven con una visión clara de su futuro. Originario del corregimiento de Candelaria, en el área rural de Mompox (Bolívar), había tomado la valiente decisión de mudarse a Santander con sus seres queridos.



Su objetivo era doble: cursar estudios profesionales y, simultáneamente, conquistar un nuevo mercado para los ritmos que llevaba en la sangre, buscando que el público del interior del país vibrara con la energía de los "picós" y la champeta.

Detalles del siniestro que apagó la vida de Wilker

El incidente que cobró la vida del artista se produjo en horas de la noche. Según los informes preliminares, Wilker transitaba por un sector de la carretera caracterizado por su escasa iluminación.

Todo apunta a que, en medio de la oscuridad del camino, el joven perdió el control de su motocicleta, lo que provocó una caída violenta que le causó un trauma craneal severo. Debido a la gravedad del impacto, el cantante perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

A pesar de que la hipótesis inicial sugiere una caída accidental, las autoridades de tránsito han iniciado una investigación exhaustiva para determinar si hubo algún otro vehículo involucrado o si existieron condiciones mecánicas o externas que desencadenaran el suceso.

Se especula que, al momento del accidente, el joven se dirigía a cumplir con un compromiso musical o "toque" en la zona.

Wilker era admirado por su versatilidad. Aunque su fuerte era la champeta, no se limitaba a este género; sus redes sociales eran testigo de su habilidad para interpretar vallenato y otros ritmos, demostrando un carisma que ponía a bailar a cualquiera.

Apenas unos días antes de su partida, el 19 de enero, había tenido una presentación exitosa en las fiestas patronales de un corregimiento en Barrancabermeja, donde se le vio feliz y enérgico compartiendo con un reconocido "picó".

Más allá de los escenarios, Wilker llevaba una vida de esfuerzo y dedicación. Era estudiante de una carrera en el área de la salud, específicamente se menciona que se formaba como auxiliar de enfermería.

Esta dualidad entre el cuidado de la vida y la pasión por el espectáculo lo definía como un ciudadano ejemplar que alternaba sus estudios con presentaciones en diversos municipios y veredas.

El vacío que deja Wilker es inmenso. En su natal Mompox, la noticia ha generado un profundo dolor, especialmente entre quienes lo vieron crecer y alimentaban junto a él el sueño de verlo convertido en una estrella del nivel de Mr Black o Kevin C, figuras que él mismo citaba como sus grandes referentes.

