Revelan el último mensaje del actor italiano Salvo Basile: ¿una canción?

Este 26 de enero de 2026 se conoció el fallecimiento del reconocido actor Salvo Basile de 85 años, tanto es así que se conoció el último mensaje del reconocido personaje, el cual conmovido a sus seguidores por su carga simbólica y compromiso social, los cuales reflejaban por medio de sus redes sociales.

A pesar de no ser un usuario constante en plataformas digitales, la cuenta de Instagram de Basile registró un último movimiento que hoy sus seguidores interpretan como una despedida. Se trató de un video musical de la reconocida banda The Beatles, específicamente con el tema "I Saw Her Standing There".

Tanto es así que esta canción narra la fascinación profunda producida por un encuentro inesperado que lo cambia todo, situación que comenzó a especular a sus seguidores, sobre lo ocurrido. Por otro lado, los internautas especulan que el video podría ser una dedicatoria personal, aunque el actor no acompañó la publicación con un mensaje explícito.



De igual forma, se conoció que el actor también tenía fascinación por la política, por lo cual, compartió un afiche político en el que invitaba a la ciudadanía a votar por él para el Concejo de Cartagena. Mostrando las diferentes pasiones que tenía el actor por el compromiso ciudadano y la industria audiovisuual.

¿Quién fue Salvo Basile?

Salvo Basile nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, pero fue en noviembre de 1968 cuando llegó a Cartagena, como asistente de dirección para el rodaje de la película Queimada, donde trabajó junto a la leyenda de Hollywood Marlon Brando. Al punto que desde ese momento se radicó en la ciudad heroica y fue muy reconocido por su participación en varios proyectos audiovisuales.

A lo largo de su carrera tuvo varias influencias en producciones como "La estrategia del caracol", "Ilona llega con la lluvia" y "El amor en los tiempos del cólera". De igual forma, también tuvo un paso por la televisión como "Pobre Pablo", "Sofía dame tiempo" y "Las noches de Luciana".

Por otro lado, durante más de 20 años integró la junta directiva del Festival de Cine y Televisión de Cartagena (FICCI), impulsando el cine nacional e internacional. Una vez se confirmó su partida varios periodistas confirmaron que este se encontraba batallando con una rara enfermedad desde hace mucho tiempo.

