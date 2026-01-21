Publicidad

Menor falleció tras caer de un edificio en Barranquilla; se encontraba jugando

La comunidad del barrio Villa Carolina se encuentra sumida en el dolor tras la partida repentina de un menor de 12 años.

Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

El silencio habitual de la noche del lunes 19 de enero en el sector de Villa Carolina, al norte de Barranquilla, se vio abruptamente interrumpido por un hecho que nadie alcanzó a prever.

Alrededor de las 9:00 p. m., en el conjunto residencial Paseo del Parque, un pequeño descuido transformó un momento de juego cotidiano en una pesadilla para una familia y toda una comunidad.

Un menor de apenas 12 años perdió la vida tras caer desde el balcón de un apartamento situado en el noveno piso. Según los relatos iniciales entregados por la madre de la víctima a los uniformados de la Policía Metropolitana, el niño se encontraba jugando con una silla dentro del inmueble.

En un instante de infortunio, el menor habría perdido el equilibrio mientras se encontraba cerca del área del balcón, lo que provocó su caída al vacío.

El impacto, dada la considerable altura, le causó lesiones de tal gravedad que el menor falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos, antes de que cualquier asistencia médica pudiera intervenir.

La escena fue atendida por unidades de criminalística y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver y su posterior traslado a Medicina Legal.

Este lamentable suceso no es un hecho aislado en el panorama judicial reciente de la capital del Atlántico, lo que ha generado una profunda preocupación entre los residentes de los edificios de gran altura.

Apenas dos días antes de la muerte del menor, la ciudad ya había sido testigo de otra fatalidad en circunstancias alarmantemente similares.

El pasado domingo 18 de enero, un ciudadano de nacionalidad mexicana, identificado como Alejandro Silva Castañeda, de 31 años, también perdió la vida al caer desde un noveno piso.

Al igual que en el caso del menor en Villa Carolina, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los detalles que rodearon la caída del ciudadano extranjero, quien se encontraba alojado junto a su pareja al momento del suceso.

Ante esta alarmante coincidencia de accidentes en edificios residenciales, las autoridades han sido enfáticas en su llamado a la prevención.

Se ha instado a los padres de familia, cuidadores y propietarios de viviendas en pisos elevados a extremar las medidas de seguridad, tales como la instalación de mallas de protección, el bloqueo de ventanales y, sobre todo, la supervisión constante de menores en áreas cercanas a balcones o terrazas.

Actualmente, la hipótesis principal que maneja la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la muerte del menor apunta a un accidente doméstico, aunque el proceso investigativo continúa para recolectar testimonios adicionales y evidencias que permitan cerrar el caso con total claridad.

Giro clave en caso del accidente de Av. 68 que dejó sin vida a 3 personas; identidad falsa

