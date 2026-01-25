Giro en el caso de Julio Iglesias: autoridades toman decisión sobre sus denuncias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España decidió archivar la denuncia por los múltiples delitos contra el cantante Julio Iglesias. Esto después de la resolución, conocida el 23 de enero de 2026, esto después de investigar hechos presuntamente ocurridos en el extranjero, específicamente en las Bahamas y República Dominicana.

El ministerio público dictó un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la justicia española pueda intervenir en el caso. Pese a esto, cabe resaltar que el archivo del caso no es una exoneración del artista ni una desestimación del contenido de la denuncia por falta de pruebas.

Puedes leer: ¿Irá a la cárcel? Las graves acusaciones que enfrenta Julio Iglesias de sus exempleadas



Lo único que explica es que con el cierre del expediente simplemente establece que no corresponde a la jurisdicción española investigar estos eventos, sin entrar a evaluar la veracidad o gravedad de las acusaciones.



¿Cuál fue la demanda que recibió Julio Iglesias?

Recordemos que la demanda contra Julio Iglesias fue presentada el pasado 5 de enero por dos antiguas colaboradoras del artista, una exempleada del hogar y una fisioterapeuta. Las mujeres, representadas por la organización Women’s Link, denunciaron una serie de delitos graves que habrían ocurrido en 2021.

Tanto es así que las demandantes aportaron un conjunto de pruebas que incluyen fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y documentos laborales.

Puedes leer: Desgarrador mensaje de la esposa de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez

Publicidad

Julio Iglesias, quien actualmente tiene 82 años, defendió su inocencia a lo largo del proceso y solicitó formalmente que la denuncia fuera archivada. A través de sus representantes, el cantante ha manifestado sentir una "gran tristeza" por los señalamientos en su contra.

Por otro lado, las organizaciones Amnistía Internacional y Women’s Link, que asesoran a las víctimas, calificaron la decisión de la Fiscalía como "lamentable". Ambas entidades emitieron un comunicado asegurando que las dos mujeres "seguirán luchando por la justicia" de las mujeres.

Publicidad

Cabe destacar que este caso tomó relevancia debido a que Julio Iglesias es reconocido mundialmente como el artista latino que más discos ha vendido en la historia, superando los 300 millones de copias. Sin embargo, se ha mantenido alejado de los escenarios desde 2019 debido a problemas de movilidad causados por un osteoblastoma benigno en su columna.

Este proceso judicial en España queda cerrado para la Audiencia Nacional, pero el decreto de la Fiscalía deja la puerta abierta para que las denunciantes busquen justicia en las jurisdicciones donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Mira también: ¿Irá a la cárcel? Las graves acusaciones que enfrenta Julio Iglesias de sus exempleadas