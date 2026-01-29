Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Yelsid destapa perdida millonaria con reconocida disquera; dejó de recibir US$1.5 millones

Yelsid destapa perdida millonaria con reconocida disquera; dejó de recibir US$1.5 millones

El artista revela el calvario vivido con la disquera y cómo la falta de asesoría legal lo llevó a perder las regalías de sus mayores éxitos durante más de una década.

Yelsid revela fraude millonario por culpa de reconocida disquera
Yelsid revela fraude millonario por culpa de reconocida disquera
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

La industria musical puede ser un terreno pantanoso para los artistas emergentes, y Yelsid es testigo de ello. En una reveladora entrevista en El Klub de La Kalle, el cantante paisa expuso los detalles de una de las etapas más oscuras de su carrera: el conflicto legal y financiero con su antigua disquera, Digital Records, que resultó en una pérdida económica estimada entre 1 y 1.5 millones de dólares.

El núcleo del conflicto radicó en el desconocimiento técnico de los contratos. Yelsid explicó que, al inicio de su carrera, firmó documentos sin la debida asesoría, cediendo inconscientemente la propiedad de sus "másters" o fonogramas.

Puedes leer: ¿Se acabó el amor? Jim Velásquez provoca llanto en Alina Lozano y genera dudas en su relación

En aquel entonces, la disquera se aprovechaba de una práctica común: por el simple hecho de prestar el estudio de grabación, se declaraban dueños absolutos de la canción.

Esto generó una disparidad financiera indignante. Mientras Yelsid solicitaba préstamos de 8 millones de pesos para producir un video, la disquera recibía cheques de hasta 300 millones de pesos semestrales por concepto de regalías digitales que el artista nunca vio.

"Yo me promocionaba, hacía mis videos y él (el dueño de la disquera) nunca invirtió un peso", denunció Yelsid, señalando que la empresa se quedaba con el fruto de su trabajo mientras él seguía costeando su propia carrera.

Ante la impotencia de ver cómo su talento enriquecía a otros, Yelsid tomó una decisión radical: dejar de grabar y producir música nueva. Esta huelga creativa duró aproximadamente seis años y fue su principal herramienta de presión durante una extenuante batalla legal.

Su lógica era simple pero dolorosa: si seguía lanzando éxitos, seguiría alimentando las cuentas bancarias de quienes lo explotaban.

Puedes leer: ¿Carmen Villalobos, de nuevo soltera? Video junto a Majida Issa desató euforia

Afortunadamente, tras años de litigio y con el apoyo de abogados especializados, Yelsid logró recuperar su catálogo musical, aunque tuvo que ceder en ciertos aspectos económicos para obtener su libertad definitiva.

Hoy, con el control de sus canciones y su propia empresa, Jazz Music, el artista envía un mensaje contundente a las nuevas generaciones: "Lo más importante es un abogado; hoy en día hay gente especializada en derechos de autor que antes no existía".

Su historia sirve como una advertencia necesaria sobre el valor del fonograma y la importancia de proteger la propiedad intelectual en una industria que no siempre juega limpio.

Mira la entrevista completa aquí:

