La Kalle  / Yelsid

Yelsid

  • Yelsid celebra 20 años de carrera con “Me Cansé”
    Yelsid celebra 20 años de carrera con “Me Cansé”
    /Foto: YouTube Yelsid
    Música

    Yelsid cumple 20 años de música y lo celebra con sorpresa, ¿por todo el país?

    Yelsid celebra dos décadas de trayectoria siendo recordado por su reguetón romántico y por canciones que retratan historias de desamor.

  • Yelsid revela conmovedora historia de su pasado antes de ser cantante: "Una cárcel"
    Yelsid revela conmovedora historia de su pasado antes de ser cantante
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Yelsid revela conmovedora historia de su pasado antes de ser cantante: "Una cárcel"

    Antes de conquistar las listas de éxitos con su estilo único, el artista paisa enfrentó el despido y grabó sus primeros hits en un clóset.

  • Yelsid revela fraude millonario por culpa de reconocida disquera
    Yelsid revela fraude millonario por culpa de reconocida disquera
    Foto: La Kalle
    Música

    Yelsid destapa perdida millonaria con reconocida disquera; dejó de recibir US$1.5 millones

    El artista revela el calvario vivido con la disquera y cómo la falta de asesoría legal lo llevó a perder las regalías de sus mayores éxitos durante más de una década.

  • 12496_La Kalle - Yelsid denuncia a Digital Records - Foto: Caracol TV
    La Kalle - Yelsid denuncia a Digital Records - Foto: Caracol TV
    Tardes Famosas

    ¡Escándalo! Yelsid DENUNCIA a dueño de disquera que lo "estancó y robó"

    Según cuenta el cantante, ya no tiene regalías del 70 % de su catálogo porque el empresario se quedó con él.

