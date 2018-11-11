La Kalle Yelsid
Yelsid
-
Yelsid cumple 20 años de música y lo celebra con sorpresa, ¿por todo el país?
Yelsid celebra dos décadas de trayectoria siendo recordado por su reguetón romántico y por canciones que retratan historias de desamor.
-
Yelsid revela conmovedora historia de su pasado antes de ser cantante: "Una cárcel"
Antes de conquistar las listas de éxitos con su estilo único, el artista paisa enfrentó el despido y grabó sus primeros hits en un clóset.
-
Yelsid destapa perdida millonaria con reconocida disquera; dejó de recibir US$1.5 millones
El artista revela el calvario vivido con la disquera y cómo la falta de asesoría legal lo llevó a perder las regalías de sus mayores éxitos durante más de una década.
-
Tardes Famosas
¡Escándalo! Yelsid DENUNCIA a dueño de disquera que lo "estancó y robó"
Según cuenta el cantante, ya no tiene regalías del 70 % de su catálogo porque el empresario se quedó con él.