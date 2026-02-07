Yelsid cumple 20 años de música y lo celebra con sorpresa, ¿por todo el país?

Yelsid llega a 2026 con un motivo especial: cumple 20 años de carrera artística y decidió celebrarlo como mejor sabe hacerlo, con música nueva y un recorrido por el país.

El artista colombiano lanzó su sencillo “Me Cansé”, una canción que conecta con quienes han tenido que decir basta, y al mismo tiempo anunció una gira nacional con la que visitará varias ciudades de Colombia.

El estreno de “Me Cansé” marca un nuevo momento en su trayectoria. Se trata de un tema que habla del cansancio emocional, de la decisión de parar cuando ya no hay más para dar y de elegir la tranquilidad personal. La letra mantiene ese estilo directo que ha caracterizado a Yelsid desde sus inicios, sin adornos innecesarios y con frases que muchos sienten propias.

“Esta canción representa ese momento en el que uno se cansa de insistir, de aguantar y decide pensar en sí mismo. Es una canción real, como todo lo que he cantado en estos 20 años”, expresó el artista sobre el sencillo.



Dos décadas cantándole a la vida diaria

Conocido por muchos como “La Voz” o “El Rey del Despecho Urbano”, Yelsid ha construido su carrera contando historias que nacen de la calle, del transporte público y de la vida cotidiana. Canciones como “El Bus” y “Pérdida” lo llevaron a consolidarse como una de las figuras más reconocidas del género urbano-popular en Colombia.

Su propuesta siempre ha estado ligada a lo que vive la gente común: relaciones difíciles, decepciones, decisiones duras y momentos de cambio. Esa cercanía con el público es una de las razones por las que, veinte años después, sigue teniendo vigencia en escenarios y plataformas digitales.

“Me Cansé” se suma ahora a ese repertorio que ha acompañado a miles de personas en distintas etapas de su vida.

La celebración de los 20 años no se quedará solo en un lanzamiento musical. Yelsid iniciará una gira nacional que comenzará el 14 de marzo en Bogotá y continuará por ciudades como Melgar, Villavicencio, Manizales, Pereira, Duitama y Cali, entre otras que se irán confirmando.

El tour está planteado como un recorrido por sus canciones más conocidas, junto a los nuevos temas que hacen parte de esta etapa. Según se ha anunciado, cada presentación tendrá un enfoque especial en la conexión con el público, con momentos dedicados a recordar sus inicios y a compartir lo que viene para el futuro.

La gira también incluirá invitados y una puesta en escena diseñada para resaltar el significado de estas dos décadas de trabajo continuo en la música.

Lejos de quedarse solo en la celebración, Yelsid deja claro que su proyecto sigue avanzando. “Me Cansé” muestra que su estilo se mantiene, pero también que su música evoluciona con el tiempo. La canción ya está disponible en plataformas digitales y hace parte de una etapa que busca reafirmar su lugar dentro del panorama urbano-popular colombiano.