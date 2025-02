Jhovanoty, reconocido humorista, imitador y director del programa El Klub, de La Kalle, llamó la atención en redes sociales luego de que publicara un video con una contundente respuesta a quien fue su compañera de trabajo Dahian Muñoz, conocida en redes sociales como 'Yaya', y quien días atrás lanzó acusaciones hacia él como persona.

Pues Yaya, quien fue presentadora en la emisora La Kalle y compartió set durante unos meses con Jhovanoty en el programa El Klub, se refirió recientemente a su salida de La Kalle y expresó su descontento con el director del programa, a quien señaló de "agrandado, crecido y envidioso".

En medio de la conversación la mujer, quien hizo los señalamientos en un programa en el que participa actualmente, confirmó que se refería puntualmente al humorista Jhovanoty, quien fue su jefe y quien en medio de los cambios de formato del programa tuvo que tomar decisiones sobre el personal que lo acompañaba en mesa.

"Se vende como un humorista pero es maleducado, es grosero, es mala persona", expresa Yaya al tiempo que dice que ella decidió renunciar al programa debido a que no soportó la actitud de Jhovanoty.

Sin embargo, tras viralizarse la conversación de Dahian Muñoz, Jhovanoty dio su versión respondiendo a los señalamientos de los que está siendo blanco de críticas por parte de algunos seguidores de la expresentadora y haciéndole un llamado a la responsabilidad en sus palabras.

"Yaya, tú tienes toda la libertad de opinar o de decir lo que tú quieras sin ningún problema; sin embargo, cuando estás en televisión nacional tienes que ser muy responsable de lo que dices cuando hablas de alguien, más si estás diciendo mentiras...Que tú digas que yo soy crecidísimo, agrandado, grosero, tú sabes que eso no corresponde a la realidad", inicia diciendo el humorista quien expresa que ella está hablando desde el dolor y desde la rabia debido a su salida de la emisora.

De igual forma en su video Jhovanoty le recuerda a Yaya que "tu salida de La Kalle correspondió a una decisión que yo tuve que tomar... y es falso que digas que pasaste carta de renuncia porque estabas cansada de que yo hablara a tus espaldas. Es falso y sabes que lo que yo hice fue tomar decisiones como líder del programa. Tuve que tomar una decisión y fue que tú salieras".

En su video el humorista se muestra extrañado de que Dahian lo catalogue de falso cuando "fui yo quien confió en tí y fui yo quien te eligió para que hicieras parte del proyecto en el que muchas personas se presentaron y fui yo quien te seleccionó".

Además insistió en que a lo largo de los meses en que ella duró en el programa él se encargó de confiarle algunas tareas para que su participación tuviera mayor relevancia e importancia, pero desafortunadamente Yaya no logó adaptarse a las exigencias del formato.

"Yo no tengo nada contra ti y no tengo nada personal en contra tuyo... Estábamos trabajando para un formato en el que tú no te desarrollas tan bien, seguramente para televisión, para lo que estás haciendo, está perfecto, pero estábamos haciendo radio”, detalló el humorista.

"Cuándo en un formato es más lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir y que tienes que pensar lo que vas a decir, la radio es inmediata y tu no estabas conforme pese a que estabas muy dispuesta; y te lo dije por teléfono 'Yaya, hay personas que están dispuestas y personas que están preparadas, tú estás muy dispuesta", dijo Jhovanoty en su mensaje a Dahian Muñoz.

Por último el director de El Klub recordó que en varias ocasiones le hizo recomendaciones a Yaya para que se preparara mejor para el programa ya que tenía errores de lectura, de acentuación o para decir correctamente los nombres de ciudades o cantantes.

Y cerró su respuesta con una reflexión invitando a la expresentadora a aprender de las experiencias y no salir de los trabajos a arremeter contra las decisiones de los jefes. "No puede ser hablar mal de mi jefe porque me está corrigiendo y el día que me saquen salir a hablar mal y decir que es porque me tenían envidia; pero no importa Yaya, es parte de tu formación".