VIDEO: depilan a Jhovanoty con cera caliente en el Klub, se quejó hasta más no poder

El comediante y director del programa radial El Klub de La Kalle, Jhovanoty, se convirtió en el centro de atención luego de perder una apuesta con sus colegas.

El reto giraba en torno al resultado del reciente partido entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.

Si Nacional ganaba, Roberto Blanco, otro conductor del programa, tendría que depilarse una pierna; pero si Millonarios resultaba victorioso, sería Jhovanoty quien enfrentaría el castigo.

El destino se inclinó a favor del equipo bogotano, y el humorista tuvo que cumplir su palabra. Durante una transmisión en vivo de La Kalle, Jhovanoty se preparó para el momento con nervios y algo de humor, pero no sin expresar su temor: "Yo nunca me he depilado", confesó entre risas nerviosas.

Mientras sus compañeros calentaban la cera, aprovecharon para bromear y cantar el Feliz Cumpleaños al padre de Laura Acuña, quien celebraba sus 70 años.

En medio de este ambiente festivo y de camaradería, la tensión creció para Jhovanoty, quien tuvo que descubrirse la pantorrilla y ofrecerla como sacrificio.

Manuela Cardona, otra integrante del programa, no perdió la oportunidad de bromear sobre la situación. “Hay material de sobra para trabajar en esas piernas”, comentó entre carcajadas al referirse a la cantidad de vello que tenía el comediante.

El momento cumbre llegó cuando Cuervo, también humorista del programa, intentó aplicar la cera caliente, pero Jhovanoty visiblemente nervioso, prefirió dejar esta tarea en manos de una especialista.

A la cuenta de tres, la experta aplicó la banda depilatoria, la retiró de un tirón y, con ello, eliminó una generosa cantidad de vello, dejando al comediante con una pierna notablemente más lisa.

A pesar del evidente dolor, Jhovanoty se tomó la situación con humor y mostró su pierna depilada con orgullo al público. Sus colegas aprovecharon para continuar las bromas, mientras el comediante recuperaba la compostura y cumplía con su promesa.

Este peculiar episodio dejó claro que, en El Klub de la Kalle, las apuestas se toman en serio, incluso si implican un poco de dolor y mucha diversión en vivo.

Mira el video completo aquí: