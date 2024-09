La vergonzosa anécdota de Piter Albeiro y Jhovanoty en una visita: "Estaba empeloto"

El reconocido comediante Piter Albeiro compartió momentos divertidos y entrañables durante su visita al programa El Klub de La Kalle, dirigido por Jhovanoty. En medio de risas y anécdotas, los humoristas revelaron cómo su amistad ha crecido a lo largo de los años, mostrando la importancia del humor y la cercanía en sus carreras.

Cuando Jhovanoty le dio la bienvenida al programa, Piter Albeiro no tardó en hacer reír a todos con su respuesta: “Si Jhovanoty les ha dicho que somos amigos, eso es mentira, no es verdad, porque nosotros somos hermanos”. Esta frase, cargada de humor, desató la ternura y carcajadas entre los integrantes del programa.

La amistad entre ambos comediantes comenzó de manera curiosa. Piter Albeiro recordó que lo conoció a través de Facebook, cuando Jhovanoty hizo un comentario algo crítico: “Decía que para qué me llevaban a mí si no sabía de política, que lo llevaran a él. Entonces, yo le escribí diciéndole que estaba aprendiendo”.

Piter Albeiro pasó incómodo momento en la casa de Jhovanoty

Una de las anécdotas más divertidas ocurrió en el 2009, cuando Piter Albeiro fue a visitar a Jhovanoty en su casa en Neiva. Este último recordó el momento: “Le dije, parcero, usted qué se va a quedar en un hotel, quédese en mi casa. En ese momento vivía en el barrio Camilo Torres, un barrio popular. Piter aceptó sin problema, diciendo que él es ‘como los muñecos’, sin complicaciones”.

Piter Albeiro, humorista santandereano Foto: Instagram

Al día siguiente, Piter Albeiro vivió una situación inesperada: “Me fui a bañar y no había agua en la casa. Le dije a Jhovanoty, hermano, todo muy bien, el ventilador funcionó perfecto y todo pero ¿y el agua?”. La respuesta de su amigo fue igualmente cómica, pues resultó ser un tema de ahorro en la familia de Jhovanoty.

“Llamé a mi mamá y me dijo que no dejaba el registro abierto para que no llegara caro el recibo”, comentó entre risas. Piter continuó la anécdota diciendo: “Y yo ya estaba empeloto pa' bañarme”.

Piter Albeiro también compartió sobre su carrera en el mundo de la comedia y cómo fue que empezó a "embilletarse" desde 2004, cuando realizó sus primeras maratones de chistes. Según él, las cosas comenzaron a irle muy bien a partir de ese momento.

Cuando llegué a Bogotá, una cadena de radio me propuso hacer una gira de maratones de humor. De la venta general, yo ganaba el 40% y lo que diera el sitio Piter Albeiro

Hablando de dinero dejó un consejo a los oyentes: “La mejor forma de capitalizar es o ganar más de lo que gastas o gastar menos de lo que ganas”. Una frase sencilla, pero cargada de lógica que, según Piter Albeiro, es clave en cualquier carrera, incluido el humor.