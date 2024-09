Así fue como Luis Alfonso le 'tapó la boca' a Georgy Parra tras no creer en él

En una reveladora entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle, el destacado productor musicalGeordy Parra compartió fragmentos de su vida profesional, anécdotas que marcan su carrera y su influencia en la música colombiana.

Desde sus primeros pasos en el mundo de la música, Parra ha dejado una huella influenciado por su entorno familiar, destacando que su primo es el reconocido cantante 'Fruko'.

Considerado uno de los productores más importantes de Colombia, Parra creció inmerso en estudios musicales y ha trabajado con una amplia variedad de géneros.

Entre sus colaboraciones, resalta su trabajo con la agrupación 'Tres Pesos', pioneros del reguetón antiguo.

La vida de Parra tomó un giro significativo tras la muerte de su madre. En la entrevista, reflexionó sobre este momento doloroso:

“A mí se me ha muerto media familia; llega ese momento donde te toca el corazón y quieres trascender”.

Durante ocho meses, enfrentó un período de decaimiento, pero fue este desafío el que lo impulsó a desarrollar su propio negocio y a buscar la superación personal.

Cree que si no se hubiera muerto su madre tal vez no estaría donde está. "Fue un quiebre e inspiración para estar donde estoy”, comentó.

A lo largo de su trayectoria, Parra ha aprendido que el éxito en la industria musical no siempre depende del talento innato.

“A veces se llega más lejos con disciplina que con talento. Quienes confían demasiado en su habilidad pueden quedarse atrás, mientras que los disciplinados luchan más y alcanzan sus metas”, explicó.

¿Luis Alfonso lo dejó callado?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Parra mencionó a Luis Alfonso, el artista que, según él, le "tapó la boca".

“Luis Alfonso definitivamente. A Luis Alfonso lo llevaron a mi estudio y me lo muestran. Me callaron la boca con el proceso”, confesó Parra, quien elogió la personalidad y el talento de Alfonso, a pesar de que en un principio no se le daba la atención necesaria.

“El man tiene es un paquete 10; es un claro ejemplo de cómo pegar a un artista de una forma austera”, afirmó.