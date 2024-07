Luis Alfonso y la situación que lo llevó a ser internado en hospital psiquiátrico

Luis Alfonso, reconocido por éxitos como 'Chismofilia' y 'Cacho x Cacho', compartió en una entrevista con el programa de entretenimiento La Red, el doloroso episodio que lo llevó a ser internado en un hospital psiquiátrico.

A pesar de su imagen pública de felicidad y carisma, el cantante reveló que lucha contra la ansiedad y que sufrió un episodio depresivo que casi lo lleva al límite.

Luis Alfonso recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: el estado crítico de salud de su hijo recién nacido, Agustín.

Poco después de su nacimiento, una visita portadora de gripe contagió al bebé, provocándole bronquiolitis y forzando su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en dos ocasiones.

Publicidad

"Me lo ingresaron dos veces a la UCI, ya prácticamente para despedirme del niño. Eso fue un desespero muy grande", narró el artista.

La incertidumbre y la distancia de su pequeño desencadenaron una profunda depresión en Luis Alfonso. "Pensé que me iba a morir", confesó.

Publicidad

Durante ese tiempo, su salud mental se deterioró tanto que perdió el apetito y mucho peso, hasta que su estado emocional requirió una intervención más seria. Fue entonces cuando fue internado en un hospital psiquiátrico.

Aunque logró superar la depresión y dejó de tomar los medicamentos prescritos para ella, Luis Alfonso aún lucha con la ansiedad y la hiperactividad.

"Cuando veo a mi bebé tomando tetero, de inmediato se me fue la tristeza del todo y no me tomé una pastilla más para la depresión", relató, expresando su gratitud por la recuperación de su hijo y la vuelta de su alegría.

Sin embargo, la ansiedad y la hiperactividad siguen siendo parte de su vida diaria. "Soy muy disparado. Soy un animal nocturno, se me trocó todo en la vida. Mantengo en un modo zombi. Soy hiperactivo y ansioso de diagnóstico. Estoy loco", comentó, explicando que debe tomar una pastilla diaria para poder dormir.

Publicidad

El apoyo de su familia y su grupo musical ha sido fundamental en su tratamiento. "Gracias a Dios que la vida me premió con una buena esposa que mantiene pendiente de mis hijos y de mí, mis muchachos también me colaboran mucho", añadió Luis Alfonso, destacando el papel crucial de su entorno cercano en su proceso de recuperación.

El doloroso episodio de salud de su hijo y las secuelas emocionales que dejó en Luis Alfonso son un testimonio de la importancia de la salud mental y el apoyo familiar en momentos de crisis.

Publicidad

Mira también: Infiltrada conversación entre Luis Alfonso y Rigoberto Urán