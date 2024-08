Un tenso cruce de pronunciamientos se desató entre el reconocido imitador y humorista de La Kalle Jhovanoty y el creador decontenidos Westcol, luego de que en una transmisión en vivo el joven manifestara sentirse ofendido de ser imitado.

Pues Jhovanoty en algunas oportunidades ha imitado a Westcol en el programa El Klub, de La Kalle, tal como lo hace con varios famosos, en medio de su habilidad para el humor y la adaptación de personajes.

Westcol, quien fue tendencia en las últimas semanas por su ruptura con Aida Victoria Merlano, en medio de un escándalo de presunta infidelidad, al parecer no tomó de buena manera ver cómo Jhovanoty lo imitaba en los programas, especialmente delante de su amigo Cris Valencia, quien estuvo como invitado a El Klub de La Kalle y a quien sí le causó gracia observar a Jhovanoty haciendo este papel.

Y fue justo en medio de una transmisión en vivo que el joven se desahogó y le reclamó a Cris Valencia por no haberlo defendido en medio del programa de La Kalle al que fue invitado.

Cris por su parte se mostró un poco confundido y le preguntó si habla de la imitación de Jhovanoty ante lo que Westcol le pidió no mencionarlo en su en vivo y se refirió al humorista como "esa rata".

El streamer paisa se refirió al humorista con fuertes palabras en las que le advirtió que "Ese man no puede imitarme a mi... A este lo veo... a ver si también se me va a burlar en la cara... Ese no me puede imitar ni puede ‘chimbiar’ conmigo así porque yo sé que me tiene rabia”, algo que fue tomado por varios de sus seguidores como una advertencia hacia Jhovanoty.

Por su parte el humorista de La Kalle expresó jocosamente que eso es censura: "¿Que no lo puedo imitar? Pero es que eso es censura, pues, bro". Inmediatamente en los micrófonos de El Klub Jhovanoty retó al streamer a sentarse en la cabina del programa y hablar abiertamente en medio de un en vivo.

"Si usted me dice que yo no lo puedo imitar, entonces venga acá y me dice por qué no lo puedo imitar", expresó Jhovanoty mientras imitaba las frases de Westcol.