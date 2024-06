Westcol rompe en llanto por Aida Victoria: "Era todo para mí"

La reciente confrontación pública entre el streamer antioqueño Westcol y la creadora de contenido y modelo barranquillera Aida Victoria Merlano ha generado una gran controversia en el mundo digital. La pareja, que discutió en vivo frente a cientos de espectadores, enfrentó acusaciones de infidelidad que han capturado la atención de los medios y seguidores.

Todo comenzó cuando una joven hizo pública su experiencia con Westcol, afirmando que él la invitó a un palco en la discoteca Dulcinea de Medellín, sugiriendo una posible infidelidad. La declaración de la mujer llevó a Aida Victoria a confrontar a Westcol durante una transmisión en vivo, donde exigió explicaciones claras sobre la situación.

Westcol, visiblemente afectado, intentó calmar a Aida Victoria. Admitió que había estado con la mujer mencionada junto a sus amigos, pero negó haber sido infiel. "Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea y la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada", aseguró Westcol.

Publicidad

A pesar de sus esfuerzos, Aida Victoria no quedó satisfecha con la explicación y mostró su molestia por los mensajes de chat que evidenciaban un tono de coqueteo por parte de Westcol. "Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, ¿tú crees que yo soy pendeja?", expresó la barranquillera, dejando claro su descontento.

La joven implicada en la polémica también se pronunció, reafirmando su versión de los hechos y compartiendo pantallazos de las conversaciones con Westcol, donde él iniciaba el contacto. Esta declaración solo añadió más leña al fuego, intensificando la controversia.

Publicidad

Westcol rompe en llanto

El clímax de esta situación ocurrió durante una reciente transmisión en vivo, donde Westcol no pudo contener las lágrimas al hablar de Aida Victoria. "A mí no me importa bro, esa mujer era mi complemento, ¿si me entiende? Era mi media naranja, era mi medio pulmón, era mi todo", dijo en medio del llanto, mostrando un lado más vulnerable frente a sus seguidores.

@kick.colombis Kick Wescol | viral kick colombia medallo miami wescol aidamerlano relacion ♬ sonido original - Kick Colombia

Publicidad

Mira también: Look de Aída Victoria Merlano desata nueva pelea entre ella y Yina Calderón