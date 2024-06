Revelan chats de Westcol que demostrarían infidelidad a Aida Victoria Merlano

La polémicapelea entre el streamer antioqueño Westcol y su novia, la creadora de contenido y modelo barranquillera Aida Victoria Merlano, ha acaparado las primeras planas de los medios de entretenimiento, gracias a que en medio de un live comenzaron a discutir por una supuesta infidelidad.

Todo comenzó gracias a que una joven hizo pública una experiencia en la que según ella el streamer la invitó a subir al palco de su discoteca Dulcinea en Medellín, allí al parecer, él le fue infiel a Merlano. Rápidamente la conversación subió de tono y el paisa tuvo que darle explicaciones a Aida en pleno live, ante miles de personas.

De acuerdo con Westcol, él sí estuvo compartiendo con la joven, pero habría sido junto a sus amigos y sin pasar nada raro que comprometiera su relación: “Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea y la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada”.

Ante la situación, la barranquillera visiblemente molesta vio un chat del streamer con la joven y desató su frustración: “Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, ¿tú crees que yo soy pendeja?”.

Publicidad

Chats de supuesta infidelidad de Westcol

Luego del live y la controversia, la joven implicada habló sobre lo sucedido, indicando que todo lo que contó es cierto y mostrando unos chats con los que, según ella, demostraría la infidelidad del streamer, subiendo pantallazos de una conversación en Instagram en la que se ve que él le escribe, iniciando el acercamiento.

Publicidad

Ante las especulaciones y las supuestas pruebas, Westcol decidió hablar desde las historias de su Instagram, indicando que la joven estaba mintiendo e intentando sacar algo de la situación, dejando un mensaje en el que aceptaba estar afectado por lo ocurrido: “Estoy triste y me siento triste porque sé que yo también la cagué, no tengo por qué estar con mujeres en mi palco sin que esté mi novia, siempre fui caballero y la respeté, ella misma me lo dice por los chats, pero cometí el error de seguir hablando con ella”.

Mensaje de Westcol en su Instagram / Foto: Instagram @westcol

Clara Chía pierde juicio y le echa la culpa a Shakira