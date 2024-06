Doña Gloria vuelve a ser tendencia tras el accidente del Metrocable en Medellín

En la mañana del miércoles 26 de junio, Medellín vivió un trágicosuceso cuando una cabina del Metrocable de la línea K, que conecta Acevedo con Santo Domingo, se desplomó cerca de la estación Popular.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. y dejó a nueve personas heridas, tres de ellas en estado crítico y provocó la suspensión temporal del servicio en esa línea.

De acuerdo con las autoridades la emergencia se desató cuando una cabina presentó un fallo y chocó contra otra, lo que ocasionó su caída al vacío.

Las escenas de angustia y caos fueron capturadas en videos que rápidamente circularon por las redes sociales, mostrando a personas heridas en el suelo mientras la comunidad pedía ayuda desesperadamente.

La respuesta inmediata de los organismos de socorro y la Policía de Medellín fue crucial para atender la situación. Sin embargo, el incidente ha generado una profunda preocupación entre los habitantes de la ciudad y ha puesto en cuestión la seguridad del sistema de transporte integrado, conocido por su eficiencia.

#URGENTE. Una emergencia se registró en el @metrodemedellin pues una cabina del Metrocable Línea K se desprendió dejando 9 personas lesionadas. La situación está siendo atendida por el Cuerpo de Bomberos. El accidente ocurrió entre las estaciones Santo Domingo y Popular 1. pic.twitter.com/lQZzEmlMos — Colombia Oscura (@OscuraColombia) June 26, 2024

Once personas viajaban en la cabina de la línea K del Metrocable @metrodemedellin, la cual se desplomó esta mañana.



Carlos Quintero, Director DAGRD, confirma que una persona murió. @AlcaldiadeMed



QEPD



pic.twitter.com/B9DgesY4qL — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 26, 2024

¿Quién es doña Gloria?

Hace tiempo Gloria Estela Zapata, conocida popularmente como 'doña Gloria', se convirtió en un fenómeno viral tras la publicación de un video donde mostraba su miedo al montar en el Metrocable de Medellín.

El video, grabado por su hija, mostró a doña Gloria visiblemente aterrorizada y lanzando una serie de groserías debido al pánico que sentía al encontrarse a gran altura.

El video, originalmente compartido entre amigos y familiares, rápidamente se difundió por internet convirtiendo a doña Gloria en una figura conocida en toda Colombia. A pesar de las críticas por el lenguaje usado, muchos encontraron en su reacción una fuente de humor.

Doña Gloria recordó en una entrevista con Caracol TV cómo se originó el famoso video. Contó que su hija la convenció de subir al Metrocable, a pesar de su conocido temor a las alturas.

"Yo llegué y estaba comprando los tiquetes, pero ella sabe que desde que pusieron eso yo le tengo pavor. Le pregunté por qué estaba comprando eso y me respondió que las niñas se querían montar. Ella ya tenía arreglado eso porque yo me paré y precisamente llegó un cajón, yo miré y dije ‘qué miedo los que se trepan en esto’, sentí un empujoncito y de ahí arrancó pa' arriba", explicó Gloria para el programa 'The Suso's Show'.

El video fue subido por una de sus hijas porque le pareció muy gracioso, sin intenciones de volverse viral. Sin embargo, la espontaneidad y autenticidad de doña Gloria captaron la atención de miles de personas, quienes compartieron y comentaron el video masivamente.

Video completo de doña Gloria en el Metrocable de Medellín

Doña Gloria es tendencia de nuevo por los memes

La reciente tragedia en el Metrocable de Medellín ha hecho que los internautas recuerden nuevamente a doña Gloria, comparando su icónica reacción de miedo con el grave accidente ocurrido.

A través de memes y publicaciones en redes sociales, los usuarios han comenzado a especular sobre cómo se sentiría doña Gloria al enterarse de la noticia del desplome de la cabina.

A pesar del tono humorístico de los memes, es evidente que el incidente ha reavivado el recuerdo de aquel video viral, y ha hecho que muchos reflexionen sobre la seguridad y el impacto emocional de tales experiencias.

El accidente del Metrocable y el resurgimiento de la figura de doña Gloria en las redes sociales ponen en perspectiva cómo los momentos de miedo y angustia en situaciones actuales.

Los paisas la próxima vez que se suban en el metrocable. pic.twitter.com/7AhnqVRsvE — Andrés ™ (@andresrodesp) June 26, 2024

