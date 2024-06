Ingenieros chinos que construyen el Metro de Bogotá están aterrados con los ciudadanos

El tan anhelado metro de Bogotá es un proyecto que ha sido parte de los sueños de los capitalinos durante 82 años y que está finalmente en marcha bajo la dirección de ingenieros y gerentes chinos.

Estos profesionales enfrentan grandes desafíos y tienen la responsabilidad de convertir en realidad este esperado sistema de transporte. Los ingenieros chinos que trabajan en la construcción del Metro de Bogotá destacan la amabilidad de los colombianos como un factor crucial para el éxito del proyecto.

"No es lo mismo que en China", comentan. Esta actitud ha facilitado su adaptación y trabajo en la capital. Cerca de 180 profesionales chinos han llegado a la ciudad, no solo para desarrollar la importante obra, sino también para asegurar un intercambio cultural que garantice el éxito del proyecto.

El tramo inicial del metro se extenderá desde el Portal Américas hasta la avenida Caracas, atravesando importantes vías de la ciudad como la avenida Primero de Mayo, la avenida Villavicencio, la calle 1 y la calle 8 Sur.

Luego girará hacia el norte en la avenida Caracas y concluirá su recorrido en la calle 78. Aunque el trabajo es extenso, los ingenieros chinos sienten que es adecuado y cómodo. Les gusta demostrarse a sí mismos que son capaces de terminar a tiempo proyectos como el metro de Bogotá.

"Tengo mucha confianza en esto porque tenemos un muy buen equipo y también muy buenos ingenieros aquí, no solo ingenieros chinos, sino también colombianos", afirmó Li, uno de los ingenieros encargados.

Tanto Li como Song, otro ingeniero chino, están acostumbrados a trabajar bajo presión en proyectos en Oriente Medio, África, Jamaica y Bolivia.

Sin embargo, nunca imaginaron enfrentar un desafío en Colombia, un país que inicialmente les parecía lejano debido a prejuicios, pero que ahora ven de manera diferente gracias a la calidez y amabilidad de sus habitantes.

Actualmente, el ingeniero Song lleva cuatro años en Colombia y ha decidido traer a su familia. Su hija, Yifan Song, está feliz en el país asegura.

"Colombia es más feliz, tiene muchas actividades. En China solo trabajamos y trabajamos. Estamos felices", asegura Yifan. Li, quien lleva un año en Bogotá, también considera traer a su esposa en algún momento para que visite el país.

Desde su llegada, los ingenieros chinos han sentido la responsabilidad de lidiar con las expectativas y frustraciones de una ciudad que ha estado esperando un metro durante más de ocho décadas.

Pengxiang Song uno de los gerentes del proyecto, soporta arduas jornadas de trabajo y confiesa que sus fideos instantáneos favoritos son su combustible para trabajar durante horas.

Aunque el idioma ha sido un desafío, los ingenieros chinos se han comunicado en inglés con sus colegas colombianos y no descartan aprender español en el futuro para mejorar el diálogo.

"Tenía mucho miedo de este país. Cuando llegué por primera vez, el conductor que me recogió fue muy amable y extrovertido. No es lo mismo que en China, donde las personas tienen cara de pocos amigos. En este país todas las personas son muy amables y en poco tiempo hice muchos amigos", relata Song. Tras cuatro años en Bogotá decidió traer a su familia y su hija, parece no querer regresar a China.

¡El Metro avanza!



Con corte al 31 de mayo, el avance general del proyecto fue de 34.62%. Seguimos trabajando para cumplir nuestro mandato. El Metro de Bogotá es una realidad. pic.twitter.com/7eT1prmlBI — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 11, 2024

