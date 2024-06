Aida Victoria Merlano se sometió a una cirugía para extraer algo de su cuerpo

Aída Victoria Merlano, es una figura pública y conocida influencer barranquillera que ha estado en diferentes polémicas, sobre todo por su madre Aida Merlano quien se fugó de prisión. Pues bien, la joven ingresó al quirófano varios días después de haber sido informada por su médico que una de sus prótesis mamarias se había explotado.

Este incidente se produjo en un contexto complicado para Merlano, quien recientemente fue condenada a 13 años de prisión por su participación en la fuga de su madre en 2019. La noticia de su intervención quirúrgica generó controversia en redes sociales. Algunos usuarios especularon que podría tratarse de una maniobra para evadir su proceso legal.

Sin embargo, casi un mes después del diagnóstico inicial, Merlano finalmente se sometió a la cirugía para reemplazar el implante dañado. La influencer compartió su experiencia en sus redes sociales, mostrando la prótesis rota y expresando su incredulidad por no haber notado antes el problema, dado el estado destrozado del implante.

"Acabo de salir de cirugía hace 20 minutos. Seguramente tú pensabas que iba a estar zombi o loca, pero no. Yo no sé esta gente que hace, yo salí divinamente", comentó Merlano en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se la veía en buen estado de ánimo tras la intervención. Aunque decidió volver a implantarse, no reveló el tamaño de las nuevas prótesis, mencionando que estaba indecisa sobre si aumentar o reducir su talla.

El caso de Aída Victoria Merlano ha puesto de relieve la importancia de la revisión periódica de los implantes mamarios. Expertos señalan que estos dispositivos deben ser reemplazados cada 10 años y, en condiciones normales y bajo el cuidado de un médico cualificado, son procedimientos seguros. La explosión de un implante es una situación poco común y generalmente evitable con los cuidados y seguimientos adecuados.

