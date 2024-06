Hassam revela la cirugía a la que tuvo que someterse: "Tenía miedo de lo que pudiera ser"

El reconocido humorista Hassam sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que someterse a una cirugía de urgencia debido a un problema grave de salud. En una reciente aparición en el programa 'Bravísimo', Hassam detalló cómo un fuerte dolor abdominal lo llevó a buscar atención médica inmediata, lo que resultó en una hospitalización urgente.

Todo comenzó cuando Hassam experimentó un intenso malestar abdominal que lo obligó a detener sus actividades profesionales y acudir al hospital. Inicialmente, no estaba claro cuál era el problema exacto.

"Pensé que era una gastritis, entonces como que me tomé una cosita y no pasó. Me agarró a las 10 u 11 de la noche y tenía miedo de lo que pudiera ser", relató el humorista.

¿De qué operaron a Hassam?

Tras una serie de exámenes, los médicos determinaron que Hassam sufría de un problema con su vesícula biliar. Específicamente, se trataba de "barro biliar", una condición que se caracteriza por la acumulación de partículas finas de colesterol, sales biliares y calcio en la vesícula biliar. Esta acumulación puede obstruir los conductos biliares y, si no se trata a tiempo, puede llevar a complicaciones graves como la pancreatitis.

"Me dijeron que podían ser cálculos, podía ser el apéndice, una cantidad de cosas. Finalmente determinaron que tenía barro biliar y estaba muy poco de llegar a una pancreatitis y ahí ya sí es un tema delicado", explicó Hassam. La pancreatitis es una inflamación del páncreas que puede ser potencialmente mortal si no se trata adecuadamente.

La decisión de operarlo fue tomada rápidamente para evitar que el problema se agravara. Hassam fue sometido a una cirugía para remover el barro biliar y prevenir cualquier complicación mayor. Afortunadamente, la intervención fue exitosa y el humorista ya se encuentra en proceso de recuperación.

Durante su aparición en 'Bravísimo', Hassam agradeció al equipo médico que lo atendió y a sus seguidores por el apoyo recibido durante este difícil momento.

¿Qué es el barro biliar?

El barro biliar es una condición que, si bien puede ser tratada eficazmente, requiere atención médica para evitar complicaciones. Se forma cuando hay una acumulación de sustancias en la vesícula biliar, y puede causar dolor abdominal, náuseas y vómitos. En casos severos, puede obstruir los conductos biliares y llevar a infecciones o inflamaciones graves.

