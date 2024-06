Mauro Urquijo y Gabriela Isler se separan, ¿tras ir a grupo de oración?

Mauro Urquijo y Gabriela Isler se separan, y los detalles de su ruptura están dando de qué hablar. Gabriela no se guardó nada y reveló las razones detrás del fin de su relación con Mauro, dejando a todos sus seguidores sorprendidos.

El actor Mauro Urquijo y la modelo Gabriela Isler se casaron en 2019, en medio de un gran escándalo debido a que Gabriela es transgénero; sin embargo, su amor parecía inquebrantable, hasta que este fin de semana Mauro escribió en sus redes sociales: "Hoy te digo adiós MG. Siempre estarás en mi corazón".

María Gabriela Isler confirmó la ruptura a la Revista Vea y explicó que su relación amorosa con Mauro había llegado a su fin.

"Nosotros comenzamos a asistir a grupos de oración del hogar mariano, empezamos a hacer cosas bien bonitas, quisimos entregarnos al camino de Dios, dejar muchas cosas que nosotros pasamos, muchos problemas, con la familia de él, con la mía... Pero ya prácticamente entre los dos no había una relación de amor, sino de amistad, de convivencia como de padre e hija. En ese aspecto nosotros hablamos, yo ya quería otra cosa para mi vida... Él cuenta con todo mi apoyo, no hubo discusión, no ha habido más inconvenientes, ya todo eso sanó, pero sí decidimos dejar así", aseguró Gabriela.

Gabriela detalló que la diferencia de edad de 24 años entre ellos jugó un papel importante en su decisión. "Decidimos dejar eso así, yo seguir mi camino en muchas cosas, en mis proyectos, en el exterior, yo con él no la lograba. Me tocaba estar dedicada a él, hay cosas que no me permitían estar cuidando una persona 24 horas. Él no quiso truncar mis sueños. Yo soy una persona joven. Son 24 años de diferencia de edad. Él se dio cuenta que yo todavía tenía mucha energía", comentó Gabriela en diálogo con el medio.

¿Gabriela Isler está enamorada de un empresario?

A pesar de la separación, Gabriela aseguró que quedaron en buenos términos. "Quedamos en un lazo muy lindo de amistad. Nos queremos súper, yo lo apoyo, él aún sigue conmigo, estamos compartiendo casa. Él no se ha ido. Vamos a volver a Bogotá, yo tengo unas cosas que hacer de comerciales. Él no quiere estar donde la mamá, yo le dije que se quedara conmigo mientras conseguía algo y a alguien. Nosotros cumplimos 6 años juntos... Todo quedó muy tranquilo, él entendió el mensaje", contó la modelo.

La relación, según Gabriela, venía deteriorándose desde hace casi cuatro o cinco meses. "Era mejor dejar así... Ya fue hace casi cuatro o cinco meses. La relación venía mermando. Él está bastante enguayabado. Conmigo él se recuperó, vivió muchas cosas que nunca había vivido con nadie. Él sabe que cuenta conmigo... Hay una persona que me interesa, un hombre empresario que está interesado en mí, aunque todavía no somos nada", concluyó Gabriela.

