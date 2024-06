Westcol y Aida Victoria tienen dura confrontación en pleno live por supuesta infidelidad

La farándula digital se encendió con un tenso enfrentamiento en vivo entre el creador de contenido Westcol y la influencer Aida Victoria Merlano.

El altercado tuvo lugar durante una transmisión en vivo, donde ambos se vieron envueltos en una discusión sobre una supuesta infidelidad que ha capturado la atención de cientos de seguidores.

Todo comenzó cuando una mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada, confesó haber estado con Westcol en medio de una fiesta. Esta afirmación desencadenó una serie de reclamaciones por parte de Aida Victoria, quien no dudó en confrontar a Westcol durante el live.

La barranquillera se mostró visiblemente molesta y exigió explicaciones, haciendo que Westcol se viera obligado a mostrar los chats en plena transmisión.

¿Cuáles fueron las explicaciones de Westcol?

Westcol intentó calmar a Aida Victoria explicando la situación. Admitió que la mujer mencionada había estado en su grupo de amigos durante la fiesta, pero negó rotundamente haber sido infiel.

“Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea y la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada”, aseguró Westcol.

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para Aida Victoria, quien expresó su indignación por el contenido de los chats.

“Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, ¿tú crees que yo soy pendeja?”, decía Aida Victoria, evidenciando su enojo por lo que consideraba una traición a su confianza.

La tensión escaló al punto de que Westcol intentó apagar la transmisión, pero Aida Victoria insistió en que aclarara la situación públicamente.

A pesar de sus esfuerzos por calmar las aguas, la influencer se mantuvo firme en su disgusto, señalando que su problema no era con que Westcol pasara tiempo con sus amigos, sino con la percepción de coqueteo que los mensajes transmitían.

Finalmente, Westcol apagó la transmisión y anunció que hablaría con Aida Victoria en privado. Más tarde, el creador de contenido utilizó sus historias de Instagram para expresar su frustración por la situación.

En sus publicaciones, Westcol manifestó su enojo y acusó a la otra mujer de aprovechar la oportunidad para causar problemas en su relación, llegando incluso a calificarla de “mala mujer”.

Esta confrontación en vivo ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con seguidores de ambos lados opinando sobre la situación y tomando partido.

