Fallece el famoso actor Bill Cobbs a los 90 años

El actor estadounidense Bill Cobbs, conocido por su prolífica carrera en más de 150 series de televisión y películas, falleció el martes a los 90 años en su hogar de California, según confirmó su familia este miércoles, 26 de junio.

Celebrando recientemente su cumpleaños número 90 rodeado de sus seres queridos, Cobbs dejó un legado notable en la industria del entretenimiento.

Cobbs es recordado por su papel en películas icónicas como 'El guardespaldas', donde compartió pantalla con Whitney Houston y Kevin Costner, así como en 'Una noche en el museo', junto a Ben Stiller. Su versatilidad actoral también brilló en reconocidas series como 'The Sopranos', 'The West Wing', 'Good Times', 'Sesame Street' y 'My Wife and Kids'.

En 2020, Cobbs recibió el premio Daytime Emmy por su destacada actuación en la serie infantil canadiense 'Dino Dana', añadiendo otro logro a su extensa trayectoria. Su habilidad para cautivar al público y su presencia memorable en pantalla lo posicionaron como uno de los actores afroamericanos más influyentes de su generación.

Thomas Cobbs, su hermano, compartió la triste noticia en redes sociales, describiendo la partida de Bill como tranquila y rodeada del cariño de sus seres queridos.

La comunidad artística y sus seguidores lamentan la pérdida de un talento tan querido y respetado, cuyo legado perdurará a través de su trabajo en la pantalla grande y chica.

La partida de Bill Cobbs deja un vacío en la industria del entretenimiento, recordándonos no solo su talento actoral, sino también su capacidad para inspirar y entretener a generaciones de espectadores en todo el mundo.

