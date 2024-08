Jessi Uribe y Jhovanoty intercambian pantalones en vivo; lo mostraron todo

En una entrevista exclusiva para 'El Klub' de La Kalle, el famoso cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a todos al protagonizarun inesperado intercambio de pantalones con el comediante y presentador del programa, Jhovanoty.

Este curioso reto se dio después de que ambos aclararan tensiones pasadas y compartieran anécdotas personales que dejaron a los oyentes sin palabras.

Jessi, quien recientemente lanzó su nuevo sencillo 'Si ya me voy', se mostró dispuesto a hablar sin reservas sobre su vida. Confesó que su verdadero nombre es Jesid Eduardo, un nombre que no le gusta en absoluto y que, según él, solo usan su madre y Paola Jara.

"Mi mamá me llama Eduardo, pero yo prefiero que me llamen Jessi", reveló el cantante, añadiendo que llama a su madre 'Mi ñera', no porque lo sea, sino porque la considera su amiga.

La entrevista dio un giro inesperado cuando un oyente preguntó sobre los rumores de una mala relación entre Jessi y Jhovanoty. La tensión se palpó en el estudio cuando ambos se enfrentaron cara a cara. Jessi no dudó en aclarar la situación, diciendo:

"No le tengo odio a nadie, solo que esta 'boleta'… después del reality y de mi separación, hubo un comentario en un show, pero eso ya pasó. Hay momentos donde yo estoy cantando y digo palabras que después digo, ¿por qué dije eso?".

Jhovanoty, por su parte, explicó que tras una entrevista con Jessi durante el lanzamiento de 'Bohemio', se le informó que la autorización para publicar el contenido había sido denegada, algo que Jessi negó rotundamente.

"Eso es mentira", replicó Jessi, explicando que nunca ha negado una entrevista. "El que firma eso es el calvito que está allá", dijo Jessi, señalando a su colaborador Rafa.

Después de aclarar las diferencias, el ambiente se relajó y surgió un momento de comedia inesperado. Manuela, una de las presentadoras de La Kalle, sugirió que Jessi y Jhovanoty intercambiaran pantalones en vivo.

A lo que Jessi, sin pensarlo mucho, aceptó. Ambos se cambiaron de pantalones ante las cámaras, provocando risas y bromas en el estudio. "Esta escena me la imaginé con Paola Jara", comentó Jhovanoty en tono jocoso.

El intercambio no solo reveló las piernas de cada uno, sino también su estilo personal. Jessi mostró que prefiere los pantalones ajustados porque "no soy capaz de cantar con un pantalón ancho, yo fui mariachi y los mariachis cantan con el pantalón apretado", mientras que Jhovanoty, al ponerse los jeans de Jessi, bromeó sobre lo apretado que eran, comparándolos con un "refrigerio al vacío".

Este episodio culminó con ambos cantando y riéndose de la situación, demostrando que, a pesar de las tensiones, la risa y el buen humor siempre prevalecen.

Vergonzoso intercambio de pantalones en vivo entre Jessi Uribe y Jhovanoty Foto: La Kalle

Mira el 'reto de huevos' completo aquí