Alex de Grupo Niche revela a qué artistas le pedirá una foto en los Grammys 2026

Alex Torres, integrante del Grupo Niche, comentó para El Klub de La Kalle que la agrupación está viviendo un sueño que cualquier cantante del planeta desearía alcanzar, esto debido a la nominación al Grammy Anglo por el álbum "Clásicos 1.0", donde según sus palabras se preparan para codearse con los mejores de la industria musical.

Alex confesó que, aunque intenta mantener la calma para que no le ganen los nervios, tiene claro a quién quiere buscar en la gala. Tanto es así que una de las preguntas de uno de los integrantes de la mesa, sobre a quién buscaría para tomar una fotografía, no dudo en mencionar a Beyoncé.

"Admiro muchísimo a Beyoncé, me encanta Beyoncé, la más ganadora". De igual forma, comentó Alex que también gusto por el género R&B, tanto es así que mencionó que dichos artistas son la tapa y estaría contento de poder conseguir un recuerdo con estos.



¿Consejos para el Grupo Niche para los Grammys 2026?

El cantante del Grupo Niche confirmó que todos los integrantes de la agrupación están muy emocionados, donde también explicó que están “corriendo acomodando maletas" porque el viaje a Los Ángeles era cuestión de horas, en especial para la gran noche que esto representaba.

Tanto es así que algunos integrantes del El Klub comenzaron le compartieron algunas recomendaciones a Alex, donde le resaltaron que es importante tener el outfit bien claro y sin ningún imprevisto, debido a que en este lugar por la diferencia entre el dólar y el peso puede salir muy costoso.

Por otro lado, le sugirieron al Grupo Niche llevar una plancha de vapor para evitar arrugas en la camisa blanca, al punto que llegaron a bromear sobre la posible foto con Beyoncé y no estar preparado para esta situación. Además de otras recomendaciones que le compartieron a este.

Recordemos que dentro los nominados hay varios destacados colombianos como es el caso de Karol G, Andrés Cepeda, J Balvin, Feid, Aterciopelados, Bomba Estéreo, Paola Jara y el Grupo Niche, debido a sus interpretaciones en los últimos años.

Alex, quien lleva ya cerca de 10 años en la institución fundada por el maestro Jairo Varela, sabe que estar en esta gala es una bendición y espera que, además de la foto, el Grupo Niche pueda en el futuro ser parte del show central de los Grammy, un reto que aún tienen pendiente confesó en la entrevista.

