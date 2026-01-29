Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
PROGRAMACIÓN GRAMMY 2026
RESCATE DE CUERPOS; AVIÓN SATENA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Nominados a los Grammy 2026: lista completa de artistas y álbumes destacados

Nominados a los Grammy 2026: lista completa de artistas y álbumes destacados

En la 68.ª edición de los Grammy 2026 se dieron a conocer los nominados en todas las categorías, reflejando lo más destacado de la música del último año.

Lista de nominados a los Grammy 2026
Nominados a los Grammy 2026
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

La lista oficial de nominados a los Grammy 2026 fue publicada por la Recording Academy, con una amplia variedad de artistas y producciones de diferentes géneros musicales. La ceremonia se realizará el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se reconocerá lo más destacado de la música del último año.

Los nominados incluyen tanto artistas consolidados como nuevas figuras, abarcando géneros como pop, rap, R&B, rock, country, música latina, jazz y música global. Además de las categorías más conocidas, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Puedes leer: Grammys 2026: Día, hora, programación de la ceremonia de premiación

La edición 2026 de los Grammy reconoce producciones, ingenierías, composiciones para medios visuales y otros trabajos técnicos, mostrando la diversidad y la innovación dentro de la industria musical.

Artistas con más nominaciones y categorías destacadas en los Grammy 2026

Entre los artistas que recibieron más nominaciones en esta edición de los Grammy destacan:

  • Kendrick Lamar con nueve nominaciones, convirtiéndose en el artista con más menciones en esta gala.
  • Lady Gaga con siete nominaciones, incluyendo categorías principales como Álbum, Grabación y Canción del Año.
  • Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis nominaciones cada uno.

Estos números reflejan un año competitivo en la industria musical, con presencia de artistas consolidados y nuevas figuras.

Te puede interesar:

  1. Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión
    Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Sebastián Villalobos habla de su alejamiento de YouTube y las razones detrás de su decisión

  2. Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías
    Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías, imagen de referencia
    Foto: imagen de cortesía
    Música

    Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías

Principales categorías de los Grammy 2026 y sus nominados

Álbum del Año: esta es una de las categorías más importantes de los Grammy, que reconoce el trabajo global de un álbum. Entre los nominados están:

  • Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny
  • Swag Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem Lady Gaga
  • GNX Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Grabación del Año: esta categoría reconoce la calidad de producción y ejecución de una canción individual. Entre los temas nominados están:

  • 'DtMF' – Bad Bunny
  • 'Manchild' – Sabrina Carpenter
  • 'Anxiety' – Doechii
  • 'Wildflower' – Billie Eilish
  • 'Abracadabra' – Lady Gaga
  • 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
  • 'The Subway' – Chappell Roan
  • 'APT.' – Rosé & Bruno Mars

Puedes ver: Galy Galiano se retira de la música; hará una gira final para despedirse de los escenarios

Canción del Año: esta categoría premia a los compositores de las canciones más destacadas. Entre los temas nominados están:

  • 'Abracadabra' – Lady Gaga
  • 'Anxiety' – Doechii
  • 'APT.' – Rosé & Bruno Mars
  • 'DtMF' – Bad Bunny
  • 'Golden' – HUNTR/X
  • 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
  • 'Manchild' – Sabrina Carpenter
  • 'Wildflower' – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo: esta categoría reconoce a músicos que lanzaron su primera producción significativa y lograron destacarse durante el último año.

  • Addison Rae
  • Alex Warren
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Lola Young
  • The Marías
  • Olivia Dean
  • Sombr

Nominaciones en otras categorías

Pop

Mejor Álbum Pop Vocal

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solo

  • 'Daisies' – Justin Bieber
  • 'Manchild' – Sabrina Carpenter
  • 'Disease' – Lady Gaga
  • 'The Subway' – Chappell Roan
  • 'Messy' – Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo

  • 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • 'Golden' – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
  • 'Gabriela' – Katseye
  • 'APT.' – Rosé & Bruno Mars
  • '30 for 30' – SZA con Kendrick Lamar

Rap & R&B

Mejor Álbum de Rap

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor Álbum R&B

  • Beloved – Givēon
  • Why Not More? – Coco Jones
  • The Crown – Ledisi
  • Escape Room – Teyana Taylor
  • Mutt – Leon Thomas

Lee también:

  1. Inesperado fenómeno en concierto de Silvestre Dangond en Villeta no detuvo el show
    Inesperado fenómeno en concierto de Silvestre Dangond en Villeta no detuvo el show
    Foto: Instagram de Silvestre Dagond
    Música

    Inesperado fenómeno en concierto de Silvestre Dangond en Villeta no detuvo el show

  2. VIDEO: Karol G reapareció en concierto de Bad Bunny
    VIDEO: Karol G reapareció en concierto de Bad Bunny
    Foto: Redes diomargarcia1
    Música

    VIDEO: Karol G, la gran sorpresa en concierto de Bad Bunny y generó euforia su reaparición

Rock, Alternativa y Metal

Mejor Álbum de Rock

  • Private Music – Deftones
  • I Quit – Haim
  • From Zero – Linkin Park
  • Never Enough – Turnstile
  • Idols – Yungblud

Mejor Interpretación Metal

  • 'Night Terror' – Dream Theater
  • 'Lachryma' – Ghost
  • 'Emergence' – Sleep Token
  • 'Soft Spine' – Spiritbox
  • 'Birds' – Turnstile

Country / Americana

Mejor Álbum Tradicional Country

  • Dollar a Day – Charley Crockett
  • American Romance – Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World – Willie Nelson
  • Hard Headed Woman – Margo Price
  • Ain’t in It for My Health – Zach Top

Mejor Álbum Country Contemporáneo

  • Patterns – Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter – Tyler Childers
  • Evangeline vs. the Machine – Eric Church
  • Beautifully Broken – Jelly Roll
  • Postcards From Texas – Miranda Lambert

También se incluyen nominaciones en categorías como Mejor Álbum de Música Global, Mejor Álbum Latino, Mejor Música Gospel, Mejor Música Electrónica/Dance, Mejor Álbum de Jazz, Mejor Álbum de World Music, Producción del Año, Compositor del Año y Mejor Portada de Álbum.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Premios Grammy

Redes sociales

Viral