Nominados a los Grammy 2026: lista completa de artistas y álbumes destacados

La lista oficial de nominados a los Grammy 2026 fue publicada por la Recording Academy, con una amplia variedad de artistas y producciones de diferentes géneros musicales. La ceremonia se realizará el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se reconocerá lo más destacado de la música del último año.
Los nominados incluyen tanto artistas consolidados como nuevas figuras, abarcando géneros como pop, rap, R&B, rock, country, música latina, jazz y música global. Además de las categorías más conocidas, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
La edición 2026 de los Grammy reconoce producciones, ingenierías, composiciones para medios visuales y otros trabajos técnicos, mostrando la diversidad y la innovación dentro de la industria musical.
Artistas con más nominaciones y categorías destacadas en los Grammy 2026
Entre los artistas que recibieron más nominaciones en esta edición de los Grammy destacan:
- Kendrick Lamar con nueve nominaciones, convirtiéndose en el artista con más menciones en esta gala.
- Lady Gaga con siete nominaciones, incluyendo categorías principales como Álbum, Grabación y Canción del Año.
- Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis nominaciones cada uno.
Estos números reflejan un año competitivo en la industria musical, con presencia de artistas consolidados y nuevas figuras.
Principales categorías de los Grammy 2026 y sus nominados
Álbum del Año: esta es una de las categorías más importantes de los Grammy, que reconoce el trabajo global de un álbum. Entre los nominados están:
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Grabación del Año: esta categoría reconoce la calidad de producción y ejecución de una canción individual. Entre los temas nominados están:
- 'DtMF' – Bad Bunny
- 'Manchild' – Sabrina Carpenter
- 'Anxiety' – Doechii
- 'Wildflower' – Billie Eilish
- 'Abracadabra' – Lady Gaga
- 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
- 'The Subway' – Chappell Roan
- 'APT.' – Rosé & Bruno Mars
Canción del Año: esta categoría premia a los compositores de las canciones más destacadas. Entre los temas nominados están:
- 'Abracadabra' – Lady Gaga
- 'Anxiety' – Doechii
- 'APT.' – Rosé & Bruno Mars
- 'DtMF' – Bad Bunny
- 'Golden' – HUNTR/X
- 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
- 'Manchild' – Sabrina Carpenter
- 'Wildflower' – Billie Eilish
Mejor Artista Nuevo: esta categoría reconoce a músicos que lanzaron su primera producción significativa y lograron destacarse durante el último año.
- Addison Rae
- Alex Warren
- Katseye
- Leon Thomas
- Lola Young
- The Marías
- Olivia Dean
- Sombr
Nominaciones en otras categorías
Pop
Mejor Álbum Pop Vocal
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor Interpretación Pop Solo
- 'Daisies' – Justin Bieber
- 'Manchild' – Sabrina Carpenter
- 'Disease' – Lady Gaga
- 'The Subway' – Chappell Roan
- 'Messy' – Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo
- 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- 'Golden' – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- 'Gabriela' – Katseye
- 'APT.' – Rosé & Bruno Mars
- '30 for 30' – SZA con Kendrick Lamar
Rap & R&B
Mejor Álbum de Rap
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Mejor Álbum R&B
- Beloved – Givēon
- Why Not More? – Coco Jones
- The Crown – Ledisi
- Escape Room – Teyana Taylor
- Mutt – Leon Thomas
Rock, Alternativa y Metal
Mejor Álbum de Rock
- Private Music – Deftones
- I Quit – Haim
- From Zero – Linkin Park
- Never Enough – Turnstile
- Idols – Yungblud
Mejor Interpretación Metal
- 'Night Terror' – Dream Theater
- 'Lachryma' – Ghost
- 'Emergence' – Sleep Token
- 'Soft Spine' – Spiritbox
- 'Birds' – Turnstile
Country / Americana
Mejor Álbum Tradicional Country
- Dollar a Day – Charley Crockett
- American Romance – Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World – Willie Nelson
- Hard Headed Woman – Margo Price
- Ain’t in It for My Health – Zach Top
Mejor Álbum Country Contemporáneo
- Patterns – Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter – Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine – Eric Church
- Beautifully Broken – Jelly Roll
- Postcards From Texas – Miranda Lambert
También se incluyen nominaciones en categorías como Mejor Álbum de Música Global, Mejor Álbum Latino, Mejor Música Gospel, Mejor Música Electrónica/Dance, Mejor Álbum de Jazz, Mejor Álbum de World Music, Producción del Año, Compositor del Año y Mejor Portada de Álbum.