Nominados a los Grammy 2026: lista completa de artistas y álbumes destacados

La lista oficial de nominados a los Grammy 2026 fue publicada por la Recording Academy, con una amplia variedad de artistas y producciones de diferentes géneros musicales. La ceremonia se realizará el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se reconocerá lo más destacado de la música del último año.

Los nominados incluyen tanto artistas consolidados como nuevas figuras, abarcando géneros como pop, rap, R&B, rock, country, música latina, jazz y música global. Además de las categorías más conocidas, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

La edición 2026 de los Grammy reconoce producciones, ingenierías, composiciones para medios visuales y otros trabajos técnicos, mostrando la diversidad y la innovación dentro de la industria musical.



Artistas con más nominaciones y categorías destacadas en los Grammy 2026

Entre los artistas que recibieron más nominaciones en esta edición de los Grammy destacan:



Kendrick Lamar con nueve nominaciones, convirtiéndose en el artista con más menciones en esta gala.

convirtiéndose en el artista con más menciones en esta gala. Lady Gaga con siete nominaciones, incluyendo categorías principales como Álbum, Grabación y Canción del Año.

incluyendo categorías principales como Álbum, Grabación y Canción del Año. Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis nominaciones cada uno.

Estos números reflejan un año competitivo en la industria musical, con presencia de artistas consolidados y nuevas figuras.



Principales categorías de los Grammy 2026 y sus nominados

Álbum del Año: esta es una de las categorías más importantes de los Grammy, que reconoce el trabajo global de un álbum. Entre los nominados están:



Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Bad Bunny Swag – Justin Bieber

Justin Bieber Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

– Clipse, Pusha T & Malice Mayhem – Lady Gaga

Lady Gaga GNX – Kendrick Lamar

Kendrick Lamar Mutt – Leon Thomas

Leon Thomas Chromakopia – Tyler, the Creator

Grabación del Año: esta categoría reconoce la calidad de producción y ejecución de una canción individual. Entre los temas nominados están:



'DtMF' – Bad Bunny

– Bad Bunny 'Manchild' – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter 'Anxiety' – Doechii

– Doechii 'Wildflower' – Billie Eilish

– Billie Eilish 'Abracadabra' – Lady Gaga

– Lady Gaga 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA

– Kendrick Lamar con SZA 'The Subway' – Chappell Roan

– Chappell Roan 'APT.' – Rosé & Bruno Mars

Canción del Año: esta categoría premia a los compositores de las canciones más destacadas. Entre los temas nominados están:



'Abracadabra' – Lady Gaga

'Anxiety' – Doechii

'APT.' – Rosé & Bruno Mars

'DtMF' – Bad Bunny

'Golden' – HUNTR/X

'Luther' – Kendrick Lamar con SZA

'Manchild' – Sabrina Carpenter

'Wildflower' – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo: esta categoría reconoce a músicos que lanzaron su primera producción significativa y lograron destacarse durante el último año.



Addison Rae

Alex Warren

Katseye

Leon Thomas

Lola Young

The Marías

Olivia Dean

Sombr

Nominaciones en otras categorías

Pop

Mejor Álbum Pop Vocal



Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solo



'Daisies' – Justin Bieber

– Justin Bieber 'Manchild' – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter 'Disease' – Lady Gaga

– Lady Gaga 'The Subway' – Chappell Roan

– Chappell Roan 'Messy' – Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo



'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande

– Cynthia Erivo & Ariana Grande 'Golden' – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

– HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) 'Gabriela' – Katseye

– Katseye 'APT.' – Rosé & Bruno Mars

– Rosé & Bruno Mars '30 for 30' – SZA con Kendrick Lamar

Rap & R&B

Mejor Álbum de Rap



Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

– Clipse, Pusha T & Malice Glorious – GloRilla

– GloRilla God Does Like Ugly – JID

– JID GNX – Kendrick Lamar

– Kendrick Lamar Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor Álbum R&B



Beloved – Givēon

– Givēon Why Not More? – Coco Jones

– Coco Jones The Crown – Ledisi

– Ledisi Escape Room – Teyana Taylor

– Teyana Taylor Mutt – Leon Thomas

Rock, Alternativa y Metal

Mejor Álbum de Rock



Private Music – Deftones

I Quit – Haim

From Zero – Linkin Park

Never Enough – Turnstile

Idols – Yungblud

Mejor Interpretación Metal



' Night Terror' – Dream Theater

– Dream Theater 'Lachryma' – Ghost

– Ghost 'Emergence' – Sleep Token

– Sleep Token 'Soft Spine' – Spiritbox

– Spiritbox 'Birds' – Turnstile

Country / Americana

Mejor Álbum Tradicional Country



Dollar a Day – Charley Crockett

American Romance – Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World – Willie Nelson

Hard Headed Woman – Margo Price

Ain’t in It for My Health – Zach Top

Mejor Álbum Country Contemporáneo



Patterns – Kelsea Ballerini

– Kelsea Ballerini Snipe Hunter – Tyler Childers

– Tyler Childers Evangeline vs. the Machine – Eric Church

– Eric Church Beautifully Broken – Jelly Roll

– Jelly Roll Postcards From Texas – Miranda Lambert

También se incluyen nominaciones en categorías como Mejor Álbum de Música Global, Mejor Álbum Latino, Mejor Música Gospel, Mejor Música Electrónica/Dance, Mejor Álbum de Jazz, Mejor Álbum de World Music, Producción del Año, Compositor del Año y Mejor Portada de Álbum.

