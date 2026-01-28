Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
AVIONETA DE YEISON JIMÉNEZ
¿CARMEN VILLALOBOS, SOLTERA?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías

Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías

El reconocido cantante de música urbana continúa consolidándose en este género tras sus recientes éxitos en el año 2025.

Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías
Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías, imagen de referencia
Foto: imagen de cortesía
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

Hamilton, el artista revelación originario de Cartagena, Colombia, alcanzó un hito histórico en su carrera al recibir sus primeras dos nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026, tanto es así que el cantautor, conocido como el "AfroRockStar", competirá en las categorías de ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año por su colaboración junto a Nanpa Básico.

Cabe destacar que la carrera de este reconocimiento llega en un momento cumbre para la carrera del artista, debido a que durante el año 2025 logró posicionar la canción “4LIFE”, la cual realizó con Ryan Castro, al punto que según varias estadísticas se logró posicionar como la número en la radio colombiana.

Puedes leer: Eden Muñoz y Bacilos lanzan 'Chimba', una mezcla entre Tropipop y sonido sinaloense

Por otro lado, se conoció que este artista logró captar la atención de varios medios especializados, como es el caso de la revista Rolling Stone, la cual lo ubicó en la posición No. 2 de su lista "The Latin Artists We’re Rooting For in 2026".

Te puede interesar

  1. Sesión #0/66 de Bizarrap y Daddy Yankee
    Letra de canción Sesión #0/66 de Bizarrap y Daddy Yankee
    Foto: Redes de Bizarrap y Daddy Yankee
    Música

    Significado de la canción Sesión #0/66 de Bizarrap y Daddy Yankee, ¿tiradera para su ex?

  2. Marc Anthony y Wisin llegan al #1 tropical en Colombia
    Marc Anthony y Wisin llegan al #1 tropical en Colombia
    /Foto: Cortesía
    Música

    Marc Anthony y Wisin hacen historia en Colombia con 'Que Me Quiera Má'

Tanto es así que dicho medio destacó su voz y la capacidad que tiene para llegar a los oyentes, resaltando su origen en la región de Cartagena.

Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías
Hamilton logra su primera nominación en Premio Lo Nuestro en dos categorías
Foto: imagen de cortesía

¿Por qué se dan las nominaciones de Hamilton?

El colombiano busca llevarse el galardón en la categoría Artista Nuevo Masculino del Año, una modalidad que premia la frescura y el potencial de las nuevas voces en la industria latina. Por otro lado, con su tema “Mi Reina”, la cual la hizo en conjunto con Nanpa Básico, busca alcanzar el primer puesto en AfroBeats del Año.

Publicidad

Puedes leer: Hamilton revela emotiva historia tras su canción 'Morena'; le pagaron con comida

Recordemos que los Premios Lo Nuestro son la representación de celebración de la música latina con mayor tradición en los Estados Unidos, realizándose de manera ininterrumpida desde 1989.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Letra completa de 'Apodo', dolorosa canción de Ryan Castro y Grupo Frontera
    Letra completa de 'Apodo', dolorosa canción de Ryan Castro y Grupo Frontera
    Foto: Captura de pantalla YouTube de Ryan Castro y redes sociales
    Música

    Letra completa de 'Apodo', dolorosa canción de Ryan Castro y Grupo Frontera

  2. El cantante de afrobeat Hamilton estuvo en El Klub de La Kalle
    Hamilton, cantante de Afobeat reveló con qué artistas le gustaría realizar colaboración musical
    Farándula

    Los dos artistas con los que Hamilton, cantante de Afrobeat, sueña con colaborar

Asimismo, la edición de este año 2026 se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026, en Kaseya Center en Miami, Florida. Gracias a estas nominaciones, Hamilton espera reforzar su estatus como uno de los artistas de exportación en el género urbano del país.

Finalmente, el artista junto a su equipo afirmó que en los próximos días anunciará nueva música y más noticias para sus seguidores.

Mira también: Del arroz chino al afrobeat: así empezó Hamilton en la música

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Hamilton

Música colombiana

Cartagena