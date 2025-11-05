Marc Anthony y Wisin hacen historia en Colombia con 'Que Me Quiera Má'

El público colombiano volvió a demostrar su buen oído y su cariño por los sonidos tropicales. Esta vez, el protagonista del logro es nada menos que Marc Anthony, quien junto a Wisin alcanzó el puesto #1 del listado tropical en Colombia, según el más reciente reporte de Monitor Latino, con su tema “Que Me Quiera Má”.

La canción, que fusiona la fuerza de la salsa con la energía del urbano, ha sido recibida con entusiasmo en todo el país. Desde su lanzamiento, se convirtió en una de las favoritas de emisoras y plataformas, gracias a su ritmo alegre, su mensaje positivo y la potente unión de dos figuras que representan distintas generaciones de la música latina.

“Que Me Quiera Má” combina la voz inconfundible y llena de sentimiento de Marc Anthony con el estilo vibrante y explosivo de Wisin. Es una mezcla que mantiene la esencia tropical, pero la actualiza con sonidos más modernos, marcando un punto medio entre la tradición y la renovación.

La fórmula del éxito: salsa, energía y sabor latino

Lo que hace especial esta colaboración es su capacidad de unir mundos distintos en una misma pista. Marc Anthony, considerado uno de los artistas más grandes de la salsa a nivel mundial, muestra su versatilidad con un toque urbano que conserva la elegancia y la emoción que lo caracterizan.

Por su parte, Wisin aporta su sello inconfundible: fuerza, ritmo y un toque de modernidad que le da al tema un aire fresco.

“Que Me Quiera Má” no solo ha logrado escalar posiciones rápidamente en Colombia, sino que también se perfila como uno de los grandes himnos tropicales de la temporada en América Latina. Su éxito confirma que el público sigue disfrutando de las fusiones bien logradas, especialmente cuando vienen de artistas con la experiencia y el carisma de Marc Anthony y Wisin.

Ser número uno en Colombia no es cualquier cosa. En un país donde la música tropical forma parte del ADN cultural, alcanzar la cima de las listas representa un respaldo del público y una validación del impacto real de la canción. Colombia es reconocida como uno de los escenarios más exigentes y diversos de América Latina en cuanto a gustos musicales, y lograr este primer lugar es una muestra del alcance que tiene la colaboración.

El artista puertorriqueño anunció su regreso a Colombia como parte de su gira internacional. El 13 de noviembre de 2025, se presentará en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde se espera un lleno total. Pero eso no es todo: Marc Anthony también será una de las grandes figuras de la Feria de Cali 2025, donde ofrecerá un show el 27 de diciembre que promete ser uno de los más destacados de la temporada.