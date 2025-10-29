Soda Stereo traerá “ECOS” a Bogotá: un concierto para revivir una leyenda sonora

El rock en español está a punto de vivir uno de sus momentos más emotivos. Soda Stereo, la banda que marcó a toda una generación, regresará a Bogotá con su nuevo espectáculo titulado “ECOS”, una propuesta que mezcla música, tecnología y memoria para rendir homenaje a su historia y al legado de Gustavo Cerati.

El concierto, que se presentará en el Movistar Arena, promete una experiencia única, donde brindarán una puesta en escena de alto nivel usando una innovación tecnológica que permitirá revivir la energía y la voz del recordado líder de la banda. No se trata de un tributo tradicional, sino de un reencuentro artístico diseñado para conectar el pasado con el presente.

Zeta Bosio y Charly Alberti, los dos integrantes originales, han trabajado durante meses en la preparación de este show, en el que las grabaciones originales de Cerati se integran con interpretaciones en vivo, logrando una sincronía perfecta entre lo real y lo virtual.

Las luces, proyecciones y efectos visuales acompañarán clásicos como 'Persiana americana', 'Cuando pase el temblor', 'Nada personal' y 'De música ligera', temas que siguen siendo himnos en toda Latinoamérica.

Para los fanáticos colombianos, esta visita tiene un significado especial, ya que, Bogotá es una de las ciudades que más ha acompañado el recorrido musical de Soda Stereo, y ahora será escenario de un espectáculo que busca celebrar la permanencia de su arte.

La expectativa creció en redes sociales, donde cientos de usuarios expresan su emoción por volver a cantar en vivo los temas que marcaron su juventud.

“ECOS” no solo busca emocionar, sino también rendir homenaje a una historia que se niega a apagarse. La propuesta artística utiliza recursos audiovisuales de última generación para recrear la voz y la presencia escénica de Cerati, permitiendo que el público sienta que el alma de Soda sigue intacta, incluso después del paso del tiempo.

El show también representa una reflexión sobre cómo la tecnología puede conservar la esencia del arte sin reemplazar la emoción humana. En este escenario, Cerati no es solo una proyección: es la huella viva de un artista que transformó la música latinoamericana.

Con “ECOS”, Soda Stereo invita a Bogotá a revivir su leyenda, recordando que algunas melodías, aunque se apague la voz que las cantó, siguen resonando eternamente en el corazón de quienes las escucharon.

